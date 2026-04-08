Εκεχειρία στο παρά πέντε: Συμφωνία για κατάπαυση πυρός 2 εβδομάδων

Σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων κατέληξαν στην κυριολεξία στο παρά πέντε, ΗΠΑ και Ιράν, μετά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για ολοκληρωτική καταστροφή, αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν κατέθεσε σχέδιο δέκα σημείων, το οποίο μεταξύ άλλων, προβλέπει το πλήρες άνοιγμα των Στενών, υπό τον όρο να σταματήσουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις ΗΠΑ και το Ισράηλ.

Σύμφωνα με το κείμενο, η Τεχεράνη έχει διαμορφώσει σχέδιο δέκα σημείων, το οποίο διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά μέσω του Πακιστάν.

Το σχέδιο προβλέπει:

Δέσμευση για μη επιθετικότητα Έλεγχο του Ιράν επί των Στενών του Ορμούζ Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι το Ιράν δέχεται να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο ανακωχής διάρκειας δύο εβδομάδων.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν σταματήσουν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο κ. Αραγτσί μέσω X, εξ ονόματος του ιρανικού ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Για περίοδο δύο εβδομάδων, θα είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών», πρόσθεσε, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τις δυο πλευρές πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν για δύο εβδομάδες τον τερματισμό του πολέμου.

«Αποφασίστηκε στο ανώτατο επίπεδο ότι το Ιράν θα διεξαγάγει, για περίοδο δύο εβδομάδων διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ», ανέφερε ανακοίνωση του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός αφορά επίσης τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει επίσης ότι ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ενημέρωσε την ιρανική ηγεσία πως η αμερικανική πλευρά «παρά τις φαινομενικές απειλές της αποδέχθηκε αυτές τις αρχές ως βάση διαπραγμάτευσης και υπέκυψε στη βούληση του ιρανικού έθνους».

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσθηκε το Ιράν να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, διευκρινίζοντας ότι αυτό «δεν σημαίνει τερματισμό του πολέμου» και ότι η παύση των εχθροπραξιών θα γίνει αποδεκτή μόνο όταν οριστικοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούν «εθνική διαπραγμάτευση και συνέχεια του πεδίου της μάχης», καλώντας σε πλήρη εθνική ενότητα και προειδοποιώντας ότι «τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη» και ότι «η παραμικρή εσφαλμένη κίνηση του εχθρού θα αντιμετωπιστεί με πλήρη ισχύ».

Τραμπ: «Ολοκληρωτική νίκη των ΗΠΑ»

Για «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε με το Ιράν, ενώ σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε πως πρόκειται για μια «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη».

«Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη! Το Ιράν θέλει να συμβεί, έφτασαν στα όρια τους! Το ίδιο και όλοι οι άλλοι! Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βοηθήσουν με την αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Θα φορτώνουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα “περιμένουμε” για να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι βέβαιος ότι θα πάνε. Όπως ακριβώς βιώνουμε στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε.

Νωρίτερα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε ότι οι ΗΠΑ κατήγαγαν «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη κλείνοντας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καταρχήν για δύο εβδομάδες, με το Ιράν».

«Πρόκειται για μια πλήρη και ολοκληρωτική νίκη. 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι’ αυτό», είπε ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε σύντομες δηλώσεις που έκανε τηλεφωνικά στο AFP.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι το ζήτημα του ουρανίου του Ιράν θα «επιλυθεί πλήρως».

«Θα επιλυθεί πλήρως, αλλιώς δε θα αποδεχθώ τον τερματισμό του πολέμου», απάντησε ερωτηθείς πώς θα λυθεί το ζήτημα του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό από πυρηνικούς επιστήμονες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τεχεράνη: Ισχυρίζεται νίκη και συνδέει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ με δεσμευτικό Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας

Από την πλευρά της, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στον ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι, «ύστερα από σαράντα ημέρες πολέμου, σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί» και ότι οι ιρανικές δυνάμεις «οδήγησαν τον εχθρό σε ιστορική αδυναμία και διαρκή ήττα», υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης αποφασίσθηκε εξαρχής έως ότου επιτευχθούν «η μεταμέλεια του εχθρού, η πλήρης αποδυνάμωσή του και η άρση των μακροπρόθεσμων απειλών κατά της χώρας».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Iράν έχει απορρίψει επανειλημμένα τα τελεσίγραφα του Προέδρου Τραμπ, τονίζοντας ότι «δεν αποδίδει καμία σημασία σε οποιαδήποτε μορφή τελεσιγράφου εκδίδεται από τον εχθρό».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η «ιστορική απόφαση του Ιράν είναι να συνεχίσει τη μάχη για όσο διάστημα απαιτηθεί», προκειμένου να παγιωθούν τα επιτεύγματα και να διαμορφωθούν «νέες εξισώσεις ασφαλείας και πολιτικής στην περιοχή βασισμένες στην αναγνώριση της ισχύος και κυριαρχίας του Ιράν και της Αντίστασης».

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε ακόμη ότι, κατόπιν καθοδήγησης του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεί, εγκρίθηκε η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στο Iσλαμαμπάντ, με στόχο εντός δεκαπέντε ημερών να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να μετατραπεί «η νίκη του Ιράν στο πεδίο της μάχης σε νίκη στο πεδίο των πολιτικών διαπραγματεύσεων».

Ιράν: Και το Ισραήλ αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχτηκε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

The United States has told Israel that it is committed to achieving these goals, shares by the US, Israel and Israel's regional allies, in the upcoming negotiations.



The two-weeks ceasefire does not include Lebanon. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 8, 2026

Ωστόσο, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η συμφωνία «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο», αντικρούοντας την ανακοίνωση που έκανε νωρίτερα για αυτό ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή.

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Μετά την είδηση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η τιμή του πετρελαίου σημείωσε θεαματική πτώση. Συγκεκριμένα η τιμή του Brent κατέγραψε πτώση έως και 16% πριν σταθεροποιηθεί κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν έξι ετών, υποχωρώντας περίπου στα 96 δολάρια.

Στο ίδιο κλίμα, οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά. Τα futures στη Wall Street ενισχύθηκαν άνω του 2%, ενώ οι ασιατικές αγορές σημείωσαν ισχυρό ράλι, με βασικούς δείκτες στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να κερδίζουν από περίπου 5%.

Θετικά αντέδρασε και η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ. Η απόδοση του διετούς τίτλου υποχώρησε προς το 3,73%, ενώ του δεκαετούς κινήθηκε κοντά στο 4,24% - 4,25%, καθώς η πτώση του πετρελαίου αναζωπύρωσε τα σενάρια για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve αργότερα μέσα στη χρονιά.

Ωστόσο, παρά το ισχυρό ράλι ανακούφισης, η εικόνα παραμένει εύθραυστη. Η εκεχειρία είναι προσωρινή και συνδέεται άμεσα με το αν οι συνομιλίες που αναμένονται στο Ισλαμαμπάντ θα οδηγήσουν σε πιο σταθερή συμφωνία. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αγορές μπορεί να παραμείνουν εξαιρετικά ευμετάβλητες, καθώς οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ή διπλωματική εμπλοκή μπορεί να ανατρέψει γρήγορα το θετικό κλίμα.