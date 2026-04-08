Ο πόλεμος συνεχίζεται στον Λίβανο: «Σφυροκόπημα» από το Ισραήλ!

Για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες έκανε σήμερα λόγο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα, ύστερα από ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα και χωρίς προειδοποίηση, τα σφοδρότερα από την έναρξη του πολέμου, με στόχο την καρδιά της πρωτεύουσας.

Μάλιστα, λόγω των πληγμάτων, το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την εκεχειρία αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο!

«Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φθάνουν στις πληγείσες περιοχές.

Ερείπια από τα σημερινά πλήγματα Ισραήλ στην Βηρυτό (AP Photo Hassan Ammar)

Η Βηρυτός καλεί τους «φίλους του Λιβάνου» να παρέμβουν για να σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγματα

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ κάλεσε σήμερα «τους φίλους του Λιβάνου» να παρέμβουν ώστε να σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγματα, τα οποία μόνο μέσα σε μια ημέρα προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

«Όλοι οι φίλοι του Λιβάνου καλούνται να έρθουν να μας βοηθήσουν προκειμένου οι επιθέσεις αυτές να σταματήσουν με κάθε μέσο», δήλωσε ο Σαλάμ, αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε το "μεγαλύτερο συντονισμένο πλήγμα" του κατά της Χεζμπολάχ από τότε που άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.



Ισραήλ: Τα πλήγματα στον Λίβανο είχαν στόχο εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ

Τα ισραηλινά πλήγματα ευρείας κλίμακας που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον Λίβανο είχαν στόχο εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, με τις αρχές του Λιβάνου να κάνουν λόγο από την πλευρά τους για δεκάδες νεκρούς.

Ιαραήλ για τα σημερινά πλήγματα στην Βηρυτό: Χτυπάμε θέσεις της Χεζμπολάχ (AP Photo Mohammed Zaatari)

«Ο Τσαχάλ διεξήγαγε αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον εκατοντάδων τρομοκρατών της Χεζμπολάχ σε κέντρα διοίκησης σε όλο τον Λίβανο», δήλωσε ο Κατς σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, τονίζοντας ότι επρόκειτο για «το πιο σκληρό πλήγμα που υπέστη» το φιλοϊρανικό κίνημα μετά την επιχείρηση των βομβητών.

Ο Κατς αναφερόταν στην παγίδευση από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βομβητών και ασυρμάτων που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της Χεζμπολάχ, των οποίων η ταυτόχρονη έκρηξη, η μια μετά την άλλη, στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2024, είχε προκαλέσει τον θάνατο 39 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 3.000, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

