OMODA 5 SHS-H: Που μπορείτε να το δείτε μαζί με τα...ψώνια σας

Το νέο πλήρως υβριδικό SUV OMODA 5 SHS-H δίνει δυναμικό «παρών» στο Designer Outlet Athens στα Σπάτα. Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του δημοφιλούς προορισμού που συνδυάζει shopping και lifestyle εμπειρίες τραβά τα βλέμματα των επισκεπτών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την προηγμένη υβριδική τεχνολογία και τον σύγχρονο χαρακτήρα της μάρκας.

Το OMODA 5 SHS-H το οποίο φέρνει την επαναστατική τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) σε μια πλήρως υβριδική έκδοση, χωρίς καμία ανάγκη φόρτισης θα βρίσκεται εκεί έως και τις 2 Ιουνίου 2026, ενισχύοντας την παρουσία της OMODA σε έναν ιδιαίτερα αγαπητό προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας, προσφέροντας στους επισκέπτες του τη δυνατότητα να συνδυάσουν την εμπειρία αγορών με την ανακάλυψη της σύγχρονης αυτοκίνησης..

Το OMODA 5 SHS-H ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα του, συνδυάζοντας το δυναμικό design με την προηγμένη τεχνολογία. Στην καρδιά του βρίσκεται το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο (DHT).

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 165 kW (224 ίππους), με τον ηλεκτροκινητήρα να φτάνει σε ισχύ αιχμής τα 150 kW (204 ίππους) και ροπή 310 Nm, εξασφαλίζοντας άμεσα διαθέσιμη και γραμμική επιτάχυνση. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα και προσφέρει μέγιστη ταχύτητα 175 km/h, τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

Με έμφαση στην άνεση, τη συνδεσιμότητα και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, το μοντέλο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σύγχρονης μετακίνησης. O θερμικός κινητήρας πετυχαίνει κορυφαία θερμική απόδοση 44,5% – μία από τις υψηλότερες στην κατηγορία – μετατρέποντας περισσότερη ενέργεια του καυσίμου σε κίνηση. Το υβριδικό κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ.

Χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, υβριδικού κιβωτίου και μπαταρίας, το OMODA 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χλμ, εξαλείφοντας ουσιαστικά το άγχος του συχνού ανεφοδιασμού. Παράλληλα, το OMODA 5 SHS-H διασφαλίζει κορυφαία επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας, συνοδευόμενο από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας σιγουριά και εμπιστοσύνη σε κάθε μετακίνηση.

Με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, το OMODA 5 SHS-H προσφέρει μια μοναδική premium εμπειρία οδήγησης ξεκινώντας από 24.900€ στην έκδοση Comfort. Επιπλέον, το OMODA 5 SHS-H διατίθεται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και προνομιακό επιτόκιο από 6,9%, επιβεβαιώνοντας ότι η premium εμπειρία οδήγησης είναι πλέον προσιτή για όλους. Μπορείτε να το οδηγήσετε γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας test drive σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μαρούσι, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Η εμπορική δραστηριότητα της μάρκας υποστηρίζεται από επίσημο δίκτυο διανομής και τεχνικής εξυπηρέτησης, με έμφαση στην άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και το υψηλό επίπεδο aftersales υπηρεσιών.



