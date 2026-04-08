OMODA 5 SHS-H: Που μπορείτε να το δείτε μαζί με τα...ψώνια σας

Η επαναστατική υβριδική τεχνολογία του OMODA 5 SHS-H

08.04.26 , 18:58 Το βαθύτερο νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στους «Συμφοιτητές»
08.04.26 , 18:42 Άννα Βίσση: Χορεύει στην κουζίνα της και αποκαλύπτει το νέο της project
08.04.26 , 18:41 Τα τσιγάρα παίρνουν «φωτιά» – Αύξηση στα 6,5 ευρώ το πακέτο
08.04.26 , 18:09 Nissan JUKE Pulse: Η νέα ειδική έκδοση με εξοπλισμό που τα...«σπάει»
08.04.26 , 18:08 Συγκλονίζει ο 18χρονος Μάριος μετά τη σωτήρια μεταμόσχευση στο Τορίνο
08.04.26 , 17:45 Πάσχα: Γεμάτα φεύγουν τα πλοία - Το αδιαχώρητο στους σταθμούς των ΚΤΕΛ
08.04.26 , 17:40 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Πασχαλινό Bazaar
08.04.26 , 17:33 Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
08.04.26 , 17:32 Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Euroleague
08.04.26 , 16:57 4 + 1 επαγγέλματα που θα θέλαμε όλοι να κάνουμε
08.04.26 , 16:50 OMODA 5 SHS-H: Που μπορείτε να το δείτε μαζί με τα...ψώνια σας
08.04.26 , 16:45 Ουδέποτε έλαβε χώρα ο διάλογος Κωστακόπουλου με Μελά
08.04.26 , 16:18 ΕΛΑΣ: Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν φεύγουν διακοπές
08.04.26 , 16:07 H slang της Gen A - Τι σημαίνουν όλες αυτές οι λέξεις;
08.04.26 , 16:03 Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Στο Κεφαλάρι με την κόρη τους Μαρίνα
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
Γιάννης Γκελντής: «Η κατάθλιψη με οδήγησε στη φυλακή»
Άννα Φόνσου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία της Μαρινέλλας
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Άννα Βίσση: Χορεύει στην κουζίνα της και αποκαλύπτει το νέο της project
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
OMODA 5 SHS-H: Που μπορείτε να το δείτε μαζί με τα...ψώνια σας
Το νέο πλήρως υβριδικό SUV OMODA 5 SHS-H δίνει δυναμικό «παρών» στο Designer Outlet Athens στα Σπάτα. Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του δημοφιλούς προορισμού που συνδυάζει shopping και lifestyle εμπειρίες τραβά τα βλέμματα των επισκεπτών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την προηγμένη υβριδική τεχνολογία και τον σύγχρονο χαρακτήρα της μάρκας. 

Το OMODA 5 SHS-H το οποίο φέρνει την επαναστατική τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) σε μια πλήρως υβριδική έκδοση, χωρίς καμία ανάγκη φόρτισης θα βρίσκεται εκεί έως και τις 2 Ιουνίου 2026, ενισχύοντας την παρουσία της OMODA σε έναν ιδιαίτερα αγαπητό προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας, προσφέροντας στους επισκέπτες του τη δυνατότητα να συνδυάσουν την εμπειρία αγορών με την ανακάλυψη της σύγχρονης αυτοκίνησης..

Το OMODA 5 SHS-H ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα του, συνδυάζοντας το δυναμικό design με την προηγμένη τεχνολογία. Στην καρδιά του βρίσκεται το εξελιγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν αποδοτικό turbo κινητήρα βενζίνης 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία υψηλής απόδοσης 1.8 kWh και ένα ειδικά σχεδιασμένο υβριδικό κιβώτιο (DHT). 

Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 165 kW (224 ίππους), με τον ηλεκτροκινητήρα να φτάνει σε ισχύ αιχμής τα 150 kW (204 ίππους) και ροπή 310 Nm, εξασφαλίζοντας άμεσα διαθέσιμη και γραμμική επιτάχυνση. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 7,9 δευτερόλεπτα και προσφέρει μέγιστη ταχύτητα 175 km/h, τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

Με έμφαση στην άνεση, τη συνδεσιμότητα και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, το μοντέλο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σύγχρονης μετακίνησης. O θερμικός κινητήρας πετυχαίνει κορυφαία θερμική απόδοση 44,5% – μία από τις υψηλότερες στην κατηγορία – μετατρέποντας περισσότερη ενέργεια του καυσίμου σε κίνηση. Το υβριδικό κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ.

Χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, υβριδικού κιβωτίου και μπαταρίας, το OMODA 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χλμ, εξαλείφοντας ουσιαστικά το άγχος του συχνού ανεφοδιασμού. Παράλληλα, το OMODA 5 SHS-H διασφαλίζει κορυφαία επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας, συνοδευόμενο από 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, καθώς και 7 χρόνια οδική βοήθεια, προσφέροντας σιγουριά και εμπιστοσύνη σε κάθε μετακίνηση.

Με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής, το OMODA 5 SHS-H προσφέρει μια μοναδική premium εμπειρία οδήγησης ξεκινώντας από 24.900€ στην έκδοση Comfort. Επιπλέον, το OMODA 5 SHS-H διατίθεται με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και προνομιακό επιτόκιο από 6,9%, επιβεβαιώνοντας ότι η premium εμπειρία οδήγησης είναι πλέον προσιτή για όλους. Μπορείτε να το οδηγήσετε γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας test drive σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα: Νέα Κηφισιά, Μαρούσι, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα. Η εμπορική δραστηριότητα της μάρκας υποστηρίζεται από επίσημο δίκτυο διανομής και τεχνικής εξυπηρέτησης, με έμφαση στην άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και το υψηλό επίπεδο aftersales υπηρεσιών. 


 

