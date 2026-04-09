Καιρός Πάσχα: Οι 12 περιοχές που θα κάνουν βροχερή Ανάσταση

Τελικά θετικά είναι τα νέα από το μέτωπο του καιρού, καθώς, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, θα περάσουμε τις υπόλοιπες μέρες του Πάσχα χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα. Ήπιες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, αλλά την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται να σουβλίσουμε τον οβελία με ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, για σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη αναμένονται βροχές σε:

ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Πήλιο

ορεινά κεντρικής Στερεάς

Πίνδο

κεντρική & βόρεια Εύβοια (κυρίως ορεινά)

ανατολική – ΒΑ Πελοπόννησο

ορεινά κεντρικής & ανατολικής Κρήτης

Η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτατο τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Για την Μεγάλη Παρασκευή, αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας (φτάνοντας το ανώτατο τους 21 βαθμούς) ενώ αναμένονται βροχές σε:

ανατολική Μακεδονία

Θράκη

κεντρική & ανατολική Πελοπόννησο

ορεινά της κεντρικής Στερεάς

Αττική (μικρή πιθανότητα)

κεντρική Εύβοια

Όπως αναφέρει ο κ. Καλλιάνος, κατά τη διάρκεια της περιφοράς του Επιταφίου αναμένονται νεφώσεις.

Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται να είναι η ημέρα με τις περισσότερες βροχές καθώς φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν σε:

κεντρική & ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Πέλλα

Πιερία

Ημαθία (ημιορεινά/ορεινά)

ανατολικά ορεινά τμήματα Λάρισας

Πήλιο

Εύβοια (κυρίως ορεινά)

Αττική (μικρή πιθανότητα)

κεντρική Στερεά (πιο ορεινά)

ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο

κεντρική & ανατολική Κρήτη (ορεινά).

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 βαθμούς έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Το βράδυ της Αναστάσεως, βροχές αναμένονται σε:

κεντρική & ανατολική Μακεδονία

Σποράδες

Θεσσαλονίκη

Καβάλα

Δράμα

Ξάνθη

Σέρρες

Χαλκιδική

Από την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται σχετική βελτίωση του καιρού με την θερμοκρασία να ξεκινά από 18 και να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν το ανώτερο έως 6 μποφόρ ενώ βροχές αναμένονται μόνο σε:

κεντρική και ανατολική Μακεδονία

ορεινά-ημιορεινά Ανατολικής Θεσσαλίας

Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)

Εύβοια

Ανατολική Πελοπόννησο

O καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική και βόρεια ηπειρωτική χώρα καθώς και στο Αιγαίο.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημεριανές ώρες στα Δωδεκάνησα και τις βραδινές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις μεσημεριανές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου τις βραδινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 και πιθανώς πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα τις μεσημεριανές ώρες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για την Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Μεγάλο Σάββατο 11-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή του Πάσχα 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 13-04-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.