Φωτεινή Πετρογιάννη: Στην Κέρκυρα με τον σύζυγο και τον μοναχογιο τους

H δημοσιογράφος "έγινε ξανά παιδί"

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φωτεινή Πετρογιάννη περνά οικογενειακές διακοπές στην Κέρκυρα με τον σύζυγό της και τον γιο τους.
  • Απολαμβάνει στιγμές με τον δίχρονο γιο της, παίζοντας και χαλαρώνοντας.
  • Αυτό είναι το δεύτερο Πάσχα που περνάει με τον γιο της, τον οποίο θεωρεί τον πιο σημαντικό άνθρωπο της ζωής της.
  • Η μητρότητα δεν ήταν εύκολη για εκείνη, βιώνοντας θλίψη και ανασφάλεια τους πρώτους μήνες.
  • Ανέφερε ότι η υγεία της και οι μαύρες σκέψεις την απασχολούσαν κατά τη διάρκεια της μητρότητας.

Οικογενειακές διακοπές στην Κέρκυρα κάνει η Φωτεινή Πετρογιάννη με τον σύζυγό της Μιχάλη Ρούμπη και τον μοναχογιό τους Δημήτρη. Η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 είπε να επισκεφθεί το Νησί των Φαιάκων προκειμένου να χαλαρώσει για λίγο από τις αυξημένες υποχρεώσεις της.

Η Φωτεινή απολαμβάνει μοναδικές στιγμές με δίχρονο γιο της, και γίνεται και η ίδια παιδί κάνοντας κούνια, παίζοντας κρυφτό και κυνηγητό. Και ο σύζυγός της όμως παίζει με το μικρό όπως φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε η δημοσιογράφος.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Στην Κέρκυρα με τον σύζυγο και τον μοναχογιο τους

Αυτό είναι το δεύτερο Πάσχα που περνάει με τον γιο της ο οποίος όπως έχει η ίδια δηλώσει είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής της.Η Φωτεινή ωστόσο ανέφερε πως η μητρότητα δεν είναι εύκολη υπόθεση και πως η ίδια βίωσε θλίψη τους πρώτους μήνες της γέννησης. 

Φωτεινή Πετρογιάννη: Στην Κέρκυρα με τον σύζυγο και τον μοναχογιο τους

«Αναρωτιόμουν αν το κάνω καλά, αν είμαι καλή μαμά. Αν έτσι πρέπει να γίνει κάτι. Αν το παιδί μου αυτή τη στιγμή το κάνω ευτυχισμένο ή αν του έχω δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα χωρίς να το καταλαβαίνω. Είμαι αρκετά εδώ; Θα μπορώ να γυρίσω στη δουλειά;Όλα αυτά τα κουβαλάμε και τα σκεφτόμαστε κάθε μέρα. Θες δεν θες, όσο δουλεμένος κι αν είσαι, όσο προσπαθείς κάποια στερεότυπα να τα πετάξεις από πάνω σου, νομίζω με κάποιον μαγικό τρόπο σου φυτεύονται κάποια στιγμή» είχε δηλώσει στη Χριστίνα Μπόμπα προσθέτοντας:

Φωτεινή Πετρογιάννη: Στην Κέρκυρα με τον σύζυγο και τον μοναχογιο τους

«Δεν έφτασα σε ακραίο σημείο. Είχα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που απασχολούσαν, ένα από αυτά ήταν το θέμα με την υγεία μου. Έκανα μαύρες σκέψεις, αποχαιρετισμούς στο παιδί μου. Ότι κάτι πολύ σοβαρό μου συμβαίνει… Γύρω στον τέταρτο – πέμπτο μήνα και θλίψη… Με θυμάμαι να βγάζω γάλα και να κλαίω γιατί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, πονούσα κιόλας.

Ο πόνος μου δημιουργούσε θλίψη»
 

