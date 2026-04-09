Τραυματισμός 14χρονου με ποδήλατο σε αυτοσχέδια πίστα στον Υμηττό

Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης

Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR (9/4/2026)
Στην Αργυρούπολη, αργά χθες το απόγευμα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή πυροσβεστών και εθελοντών του Δήμου για έναν 14χρονο, που τραυματίστηκε με ποδήλατο στο Άλσος Υμηττού. Ο Γιάννης Σωτηρόπουλος βρίσκεται στο σημείο με την κάμερα του Star και έχει τις λεπτομέρειες, ενώ εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από την επιχείρηση.

Στις αποκλειστικές εικόνες του Star, βλέπουμε καρέ καρέ την επιχείρηση για τη γρήγορη διακομιδή στο νοσοκομείο του 14χρονου, ο οποίος,  σε άλμα που έκανε σε σημείο που βρίσκονται αυτοσχέδια αναχώματα μιας πίστας κατάβασης ποδηλάτων βουνού, έχασε τον έλεγχο και προσγειώθηκε ανώμαλα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Για καλή του τύχη, σε κοντινή απόσταση υπάρχει ένα πυροφυλάκιο εθελοντών του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Αμέσως, οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκαν το 166 και η Πυροσβεστική με αποτέλεσμα να γίνει άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο 14χρονος έχει υποστεί κάταγμα στην κνήμη και θα χρειαστεί να μείνει κάποιες μέρες στο νοσοκομείο. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη εάν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

 

