Mετρό Θεσσαλονίκης: Καθυστερήσεις και ταλαιπωρία λόγω προβλήματος

«Πάνω από 3 ώρες ταλαιπωρία», λένε επιβάτες στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.05.26 , 22:08 Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αεροσκάφος χτυπά αλεξιπτωτίστρια
25.05.26 , 21:41 Iron Maiden: Παραπάνω από metal band - Πυξίδα ζωής & ένεση αδρεναλίνης
25.05.26 , 21:39 Στεγαστική κρίση: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αναζητά η κυβέρνηση
25.05.26 , 21:23 MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής του Kίκη θα κρίνει τον νικητή!
25.05.26 , 21:17 Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος από το νοσοκομείο: «Κάντε τον σταυρό σας»
25.05.26 , 21:15 Ελένη Μενεγάκη για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω»
25.05.26 , 21:02 Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων και αερομαχία στο Αιγαίο!
25.05.26 , 20:47 Θρήνος στη Μυτιλήνη: Νεκρά σε τροχαίο δύο νεαρά παιδιά
25.05.26 , 20:45 Η Αγία Παρασκευή γίνεται το κέντρο του Street Tennis και όχι μόνο!
25.05.26 , 20:16 Mετρό Θεσσαλονίκης: Καθυστερήσεις και ταλαιπωρία λόγω προβλήματος
25.05.26 , 20:05 Τέλος για τον Κώστα Τσουρό: «Μπήκαμε στην τελευταία μας εβδομάδα»
25.05.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Βρήκε τη λύση πριν καν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση!
25.05.26 , 19:31 Κληρονομιές χωρίς διαθήκη: Ανατροπή στη διανομή περιουσιών
25.05.26 , 19:23 Μπαλατσινού: Oι πανηγυρισμοί στο γήπεδο με την κόρη της για τον Ολυμπιακό
25.05.26 , 19:17 Ματούλα Ζαμάνη: Η απάντησή της για τον σάλο με τη συναυλία χωρίς μπλούζα
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Συντετριμμένος ο Δέλλας: «Όσο μακριά κι αν πετάξεις η αγάπη μου σε φτάνει»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
MasterChef: «Η νίκη και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 κρίθηκαν στον πόντο»
Γωγώ Μαστροκώστα: «Θα ήθελα να κάνω και δεύτερο παιδί» είχε πει στο «Μίλα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης.
  • Ένας σταθμός παρέμεινε κλειστός για 4 ώρες, με δρομολόγια να διεξάγονται μόνο σε ένα τμήμα της γραμμής.
  • Επιβάτες ανέφεραν ταλαιπωρία άνω των 3 ωρών και ανάγκη για μετεπιβίβαση.
  • Τα αίτια της βλάβης διερευνώνται, ενώ έχουν καταγραφεί παρόμοια προβλήματα στο παρελθόν.
  • Ανακοινώθηκε νέα προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του μετρό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου για εργασίες επέκτασης.

«Οδύσσεια» ήταν σήμερα η μετακίνηση για τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ένας σταθμός βγήκε εκτός λειτουργίας λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης, ενώ για αρκετές στάσεις η κυκλοφορία γινόταν σε μία γραμμή, με τον κόσμο να πρέπει να κάνει μετεπιβίβαση.

Το προσωπικό του μετρό προσπαθούσε να καθοδηγήσει το επιβατικό κοινό, δίνοντας συνεχείς οδηγίες για την κατεύθυνση των συρμών, με χαρακτηριστικές ανακοινώσεις.

Λόγω της βλάβης, πολλά δρομολόγια καθυστέρησαν, ενώ επηρεάστηκε και η σύνδεση με τον σιδηρόδρομο, καθώς ο τερματικός σταθμός που ενώνει το μετρό με το τρένο παρουσίασε πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες που μετέβαιναν στο σημείο.

Η εικόνα στους σταθμούς ήταν ιδιαίτερα πιεστική, με επιβάτες να περιγράφουν πολύωρη ταλαιπωρία. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, χρειάστηκε να αλλάξουν τροχιά και γραμμή, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στη μετακίνησή τους.

Mετρό Θεσσαλονίκης: Καθυστερήσεις και ταλαιπωρία λόγω προβλήματος

«Πάνω από 3 ώρες ταλαιπωρία» - Όσα κατέγραψε η Ραλλιώ Λεπίδου και η κάμερα του Star

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι επιβάτες που επέλεξαν να μετακινηθούν με το μετρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ταλαιπωρήθηκαν για πάνω από τρεις ώρες.

Τα δρομολόγια διεξάγονταν μόνο σε ένα τμήμα της γραμμής, από την πλατεία Συντριβανίου έως την πλατεία Δημοκρατίας, ενώ ο σταθμός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού παρέμεινε κλειστός για περίπου τέσσερις ώρες.

Άλλοι επιβάτες μίλησαν για γενικευμένη ταλαιπωρία και δυσκολία στις μετακινήσεις, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι η κατάσταση είναι επαναλαμβανόμενη και προβληματική.

Τα αίτια της βλάβης διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν παρόμοια προβλήματα ηλεκτροδότησης, χωρίς τότε να επηρεαστεί η λειτουργία των δρομολογίων.

Τα τεχνικά συνεργεία μετέβησαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί νέα προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για 20 ημέρες. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών επέκτασης προς την Καλαμαριά.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top