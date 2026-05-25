«Οδύσσεια» ήταν σήμερα η μετακίνηση για τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ένας σταθμός βγήκε εκτός λειτουργίας λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης, ενώ για αρκετές στάσεις η κυκλοφορία γινόταν σε μία γραμμή, με τον κόσμο να πρέπει να κάνει μετεπιβίβαση.

Το προσωπικό του μετρό προσπαθούσε να καθοδηγήσει το επιβατικό κοινό, δίνοντας συνεχείς οδηγίες για την κατεύθυνση των συρμών, με χαρακτηριστικές ανακοινώσεις.

Λόγω της βλάβης, πολλά δρομολόγια καθυστέρησαν, ενώ επηρεάστηκε και η σύνδεση με τον σιδηρόδρομο, καθώς ο τερματικός σταθμός που ενώνει το μετρό με το τρένο παρουσίασε πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες που μετέβαιναν στο σημείο.

Η εικόνα στους σταθμούς ήταν ιδιαίτερα πιεστική, με επιβάτες να περιγράφουν πολύωρη ταλαιπωρία. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, χρειάστηκε να αλλάξουν τροχιά και γραμμή, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στη μετακίνησή τους.

«Πάνω από 3 ώρες ταλαιπωρία» - Όσα κατέγραψε η Ραλλιώ Λεπίδου και η κάμερα του Star

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ραλλιώς Λεπίδου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι επιβάτες που επέλεξαν να μετακινηθούν με το μετρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ταλαιπωρήθηκαν για πάνω από τρεις ώρες.

Τα δρομολόγια διεξάγονταν μόνο σε ένα τμήμα της γραμμής, από την πλατεία Συντριβανίου έως την πλατεία Δημοκρατίας, ενώ ο σταθμός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού παρέμεινε κλειστός για περίπου τέσσερις ώρες.

Άλλοι επιβάτες μίλησαν για γενικευμένη ταλαιπωρία και δυσκολία στις μετακινήσεις, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι η κατάσταση είναι επαναλαμβανόμενη και προβληματική.

Τα αίτια της βλάβης διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν παρόμοια προβλήματα ηλεκτροδότησης, χωρίς τότε να επηρεαστεί η λειτουργία των δρομολογίων.

Τα τεχνικά συνεργεία μετέβησαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί νέα προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για 20 ημέρες. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών επέκτασης προς την Καλαμαριά.

