Κηδεία Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή

Η επιθυμία της οικογένειας και η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει την Τετάρτη 12:00 στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.
  • Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της.
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
  • Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα.
  • Η Γωγώ είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον μαστό το 2008 και είχε ιαθεί, αλλά η ασθένεια επανήλθε.

Σε νέα της ανάρτηση η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα έκανε γνωστό πού θα γίνει η κηδεία της μητέρας της. 

Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η κόρη της από τους ρεπόρτερ έξω από τον Ευαγγελισμό

Όπως αναφέρει η Βικτώρια Δέλλα, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ι.Ν Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, την ερχόμενη Τετάρτη στις 12:00, ενώ η ταφή θα γίνει στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα. 

Κηδεία Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και η ταφή

«Εκ μέρους της οικογένειας,

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά» έγραψε χαρακτηριστικά η Βικτώρια Δέλλα.

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5.

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

«Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , στο Νοσοκομείο ΓΝΑ Ευαγγελισμός, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της, με ανάρτηση στα social media. To 2008, η δημοφιλής γυμνάστρια είχε διαγνωσθεί με καρκίνο στον μαστό, λίγες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της. Είχε ιαθεί πλήρως και είχε μιλήσει δημόσια γι' αυτό. Η ασθένεια επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό», τα τελευταία δύο χρόνια δινόταν μια νέα μάχη. Όμως χρειάστηκε να κάνει μία μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν άντεξε. 

