Σε νέα της ανάρτηση η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα έκανε γνωστό πού θα γίνει η κηδεία της μητέρας της.

«Εκ μέρους της οικογένειας,

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά» έγραψε χαρακτηριστικά η Βικτώρια Δέλλα.

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο, τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5.

Η ανακοίνωση του «Ευαγγελισμού»

«Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , στο Νοσοκομείο ΓΝΑ Ευαγγελισμός, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της, με ανάρτηση στα social media. To 2008, η δημοφιλής γυμνάστρια είχε διαγνωσθεί με καρκίνο στον μαστό, λίγες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της. Είχε ιαθεί πλήρως και είχε μιλήσει δημόσια γι' αυτό. Η ασθένεια επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό», τα τελευταία δύο χρόνια δινόταν μια νέα μάχη. Όμως χρειάστηκε να κάνει μία μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν άντεξε.