Το ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανοίγει τις πύλες του: To όραμα και οι δράσεις

Στηρίζει την προστασία και την ευημερία των ελληνικών κοινοτήτων

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ξεκινά τη λειτουργία του, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις νησιωτικές κοινότητες του Αιγαίου.
  • Ιδρύθηκε το 2026 από τον γιο του Μάριο, προς τιμήν του Τάκη Ηλιόπουλου, με σκοπό την υποστήριξη της υγειονομικής περίθαλψης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση για χρηματοδότηση έως 25 πολιτιστικών προγραμμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.
  • Στρατηγικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ενίσχυση υγειονομικής κάλυψης και υποτροφίες για ναυτικές σχολές.
  • Δρομολογούνται έργα υποδομών και περιβαλλοντικές δράσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες.

Με ιδιαίτερη χαρά και δέσμευση για την κοινωνική προσφορά, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» ανακοινώνει την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή υποστήριξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες και ειδικότερα των κατοίκων στις περιφέρειες των νησιών του Βορείου & Νοτίου Αιγαίου.

Ο Τάκης Ηλιόπουλος αγαπούσε βαθιά τη φύση, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους απλούς και σύνθετους δεσμούς που υφαίνονται στην καθημερινή ζωή, την οικογένεια και τη φιλία. Πάνω από όλα, όμως, αγαπούσε το Αιγαίο, τα νησιά του, το φως του, την «ψυχή» του. «Μη ψάχνετε για τον παράδεισο αλλού», έλεγε χαρακτηριστικά. «Εδώ είναι. Τον έχουμε δίπλα μας» και έδειχνε τα ελληνικά νησιά.

Το Ίδρυμα που φέρει το όνομά του γεννιέται ακριβώς από αυτή την ανιδιοτελή αγάπη και αναλαμβάνει τη δέσμευση να τη μετατρέψει σε στάση ζωής.

Οι Σκοποί του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος ιδρύθηκε από τον γιο του Μάριο το 2026 προς τιμήν του πατέρα του. Η διαδικασία ιδρύσεως είχε ξεκινήσει από το 2023, η ανακοίνωση της οποίας είχε χρονικά συμπέσει με την τότε πρόσφατη απώλεια του Τάκη Ηλιόπουλου.

Το Ίδρυμα στηρίζει τη βιωσιμότητα, την προστασία και την ευημερία των ελληνικών κοινοτήτων, ειδικότερα στα νησιά, μέσα από δράσεις που προάγουν την υγειονομική περίθαλψη, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόσβαση και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, καθώς και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο μία υγιή, ανθρώπινη και πολιτιστικά αξιοθαύμαστη Ελλάδα.

Εναρκτήριες Δράσεις

Έρευνα καταγραφής αναγκών υγείας

Πρώτο σημαντικό βήμα του Ιδρύματος αποτελεί η συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας (ΙΠΥ) για τη διεξαγωγή μελέτης, η οποία θα καταγράψει βασικές ανάγκες υγείας, καθώς και τα εμπόδια πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας των κατοίκων νησιών των Σποράδων και των Κυκλάδων. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού Σχεδίου Δράσης που θα βελτιώσει ουσιαστικά την υγειονομική προστασία και την ποιότητα ζωής.προστασία και την ποιότητα ζωής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο iliopoulosfoundation.org.


Ανοιχτή Πρόσκληση χρηματοδότησης πολιτιστικών δράσεων στα νησιά του Αιγαίου

Παράλληλα, το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος καλώντας όλους τους κατοίκους και τους φορείς των νησιών του Αιγαίου να συμμετάσχουν ενεργά και να καταθέσουν θεματικές προτάσεις που αφορούν τον πολιτισμό. Το κάλεσμα αφορά χρηματοδότηση έως 25 πολιτιστικών προγραμμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και μέγιστο ποσό χρηματοδότησης 20.000 ευρώ ανά δράση. Η πρόσκληση απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα και φορείς πολιτισμού και εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στα νησιά, ενώ οι προτάσεις πρέπει να προάγουν και να αναδεικνύουν τον πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα των νησιών του Αιγαίου. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 7 Μαΐου έως 1 Ιουλίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας iliopoulosfoundation.org. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει έως τις 20 Ιουλίου 2026.

Ταυτόχρονα με τις παραπάνω ενέργειες και στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού για το 2026, το Ίδρυμα προχωρά στην υλοποίηση μιας σειράς στοχευμένων παρεμβάσεων με επίκεντρο την υγεία, την εκπαίδευση και την ενίσχυση των τοπικών υποδομών στις νησιωτικές κοινότητες.

  • Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης, με τον προγραμματισμό επισκέψεων ιατρικών κλιμακίων κατά τους απαιτητικούς χειμερινούς μήνες, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές υπηρεσίες υγείας.
  • Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές που εισάγονται σε ναυτικές σχολές, στηρίζοντας τη νέα γενιά και τη ναυτική παράδοση της χώρας.
  • Επιπλέον, δρομολογούνται: η εξασφάλιση διαμονής ιατρικού και εκπαιδευτικού προσωπικού μέσω μέριμνας για την ενοικίαση κατάλληλων κατοικιών, καθώς και σημαντικά έργα υποδομών, όπως η δημιουργία νέων κατοικιών στέγασης, η ανακατασκευή και ανάπτυξη σύγχρονων παιδικών χαρών, καθώς και η κατασκευή και αναβάθμιση γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων.
  • Τέλος, θα χρηματοδοτηθούν περιβαλλοντολογικές δράσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών.


Με το ξεκίνημα αυτό, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Τάκης Ηλιόπουλος» αναλαμβάνει μια διαρκή δέσμευση: να υπηρετεί το κοινό καλό με το ίδιο πάθος και την ίδια αγάπη που χαρακτήριζε τον άνθρωπο που του έδωσε το όνομά του, δημιουργώντας «ένα καλύτερο αύριο», όπως έλεγε και ο ίδιος, μέσα από τη γνώση, τη συνεργασία και την κοινωνική ευθύνη.

