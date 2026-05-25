Η Μάρα ήρθε από τον Πειραιά στο Cash or Trash και έφερε ένα δερμάτινο καρότσι χειροποίητο με μπαμπού που δημιουργήθηκε πριν 80 και χρόνια.Το αντικείμενο, όπως η ίδια αποκάλυψε στη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο το καρότσι της το έδωσε μία φίλη της συλλέκτρια την οποία εκπροσωπεί.
Όπως τόνισε ο Θάνος Λούδος θεωρεί πως το καρότσι αυτό παραπέμπει στην περίοδο του Μεσοπολέμου και το καρότσι αυτό θα μπορούσε να το έχει κάποιος που ήταν εύπορος.
Ο Θάνος εκτίμησε το καρότσι στα 425 ευρώ. Πώς τα πήγε η Μάρα; Κατάφερε να πουλήσει το καρότσι;
