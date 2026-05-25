Για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μίλησε σε συνέντευξή του ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο πατέρας του οποίου Παύλος Μπακογιάννης, δολοφονήθηκε το 1989 από τη 17 Νοέμβρη.

Όπως είπε, όταν ξύπνησε και διάβασε την είδηση, αναρωτήθηκε τι θα έκανε αν συναντούσε τυχαία τον Γιωτόπουλο στον δρόμο ή πώς θα αντιδρούσε αν τον έβλεπαν τα παιδιά του. Αν εγώ τον πετύχω στον δρόμο τι θα κάνω; Και αν τον δουν τα παιδιά μας τι θα κάνουμε;», διερωτήθηκε μιλώντας στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι στο Mega.

Aκόμα, αποκάλυψε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον γιο του, ο οποίος τον ρώτησε για την υπόθεση, παραδεχόμενος πως ήταν πολύ δύσκολο να του απαντήσει.

«Χθες με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου και με ρώτησε. Η απάντηση είναι δύσκολη. Θέλω τα παιδιά μου να νιώθουν ασφάλεια», τόνισε.

Κώστας Μπακογιάννης: «Έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές αλλά εξέτισε 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία»

Στη συνέχεια, ο Κώστας Μπακογιάννης υποστήριξε ότι το δικαστικό σύστημα πρέπει να επανεξεταστεί, σημειώνοντας πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια, αλλά εξέτισε περίπου ενάμιση χρόνο για κάθε δολοφονία. Όπως είπε, δυσκολεύεται να θεωρήσει ότι αυτό συνιστά δικαιοσύνη.

«Έχουμε ένα σύστημα που πρέπει να ξαναδούμε, έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές αλλά εξέτισε 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Το θεωρούμε αυτό δικαιοσύνη; Εμένα με ξεπερνάει», υπογράμμισε.

Τέλος, αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη δράση της «17 Νοέμβρη» και ειδικά στη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα, δήλωσε ότι δεν άντεξε να το παρακολουθήσει και πως δε θέλει να το δει.