Η Άννα Δρούζα επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από το OPEN με νέα εκπομπή και μίλησε για τον λόγο που έμεινε εκτός τα προηγούμενα χρόνια, εξηγώντας ότι είχε επιλέξει να αφοσιωθεί στην κόρη της, Αριάδνη.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι!, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη θεματική του νέου της εγχειρήματος, το οποίο βασίζεται σε κύκλο διαλέξεων με τίτλο Μαθήματα ζωής.

Η νέα εκπομπή στο OPEN

Η Άννα Δρούζα είπε ότι η νέα της εκπομπή θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, θα ασχοληθεί με θέματα όπως οι εξαρτήσεις και η κατάθλιψη, ενώ στόχος είναι να παρουσιαστούν πιο απλά ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα.

«Τα Μαθήματα ζωής ουσιαστικά είναι ένας κύκλος διαλέξεων που εδώ κι 1-2 χρόνια έχω ξεκινήσει σε μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα και είδα ότι είχε τόση ανταπόκριση και λέω γιατί να μην το μεταφέρουμε και τηλεοπτικά αυτό, αφού ο κόσμος θέλει να ακούει καλά μυαλά επιστημόνων που μας θέτουν λίγο πιο απλά όλα αυτά που μας βασανίζουν μέσα στην καθημερινότητα, μας τα εξηγούν καλύτερα, μας αγγίζει στην ψυχή μας», είπε αρχικά.

Η ίδια πρόσθεσε για το περιεχόμενο της εκπομπής της: «Θα μιλήσουμε για τις εξαρτήσεις, θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη, για το τι σημαίνει αλλάξει. Δεν πρέπει να τρομάζουμε με αυτά που ακούμε. Πρέπει να δούμε πως μπορούμε καλύτερα να διαχειριστούμε αυτά που έχουμε μέσα και κουβαλάμε στην ψυχή μας».

Η απόφαση να μείνει εκτός τηλεόρασης

Η Άννα Δρούζα εξήγησε ότι η τηλεόραση παραμένει κάτι που αγαπά, όμως επέλεξε να απομακρυνθεί για χρόνια προκειμένου να μεγαλώσει την κόρη της, Αριάδνη, η οποία σήμερα είναι 24 ετών.

Όπως είπε «Την τηλεόραση την αγαπώ, είναι ένας έρωτας κι αυτός αλλά έπρεπε να μείνω κάποια χρόνια εκτός γιατί έπρεπε να μεγαλώσω την Αριάδνη μου. Δόθηκα 100% σε εκείνη, και νομίζω πως κι εκείνη είναι πολύ ευχαριστημένη που το ξέρει αυτό… εύχομαι να είναι ένας άνθρωπος που θα ανοίξει τα φτερά του για τη δική του ζωή».

Θυμίζουμε ότι η παρουσιάστρια υπήρξε παντρεμένη με τον μπασκετμπολίστα Νίκο Οικονόμου από το 2001 έως το 2004 και απέκτησαν μαζί μία κόρη, την Αριάδνη, η οποία είναι σήμερα 24 ετών.

