GNTM: Ο Damian που μέτριο δεν πίνει ούτε τον καφέ του

«Μου ξίνισε που δεν πήρα ναι από τον Σκουλό» δήλωσε

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Επιμέλεια STAR.GR
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O 24χρονος Damian που κατάγεται από την Κέρκυρα κουράστηκε να κάνει δουλειές του ποδαριού και ανέφερε στο GNTM πως μέτριο δεν πίνει ούτε τον καφέ του.

GNTM: Ο Damian που μέτριο δεν πίνει ούτε τον καφέ του

 

GNTM: «Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Ο Damian έκανε πασαρέλα μπροστά στους κριτές του GNTN και ανέφερε πως κάνει την καλύτερη δουλειά του κόσμου.

Ο Damian στο GNTM 

Ο Damian στο GNTM 

«Είμαι ταξιδιώτης, δουλεύω και πληρώνω. Επίσης τρώω πολύ πίτσα. Τρελαίνομαι. Βλέπω ταινίες και τρώω» ανέφερε προκαλώντας την έκπληξη της Ζενεβιέβ που ανταπάντησε:

Zενεβιέβ και Δημήτρης Σκουλός 

Zενεβιέβ και Δημήτρης Σκουλός 

«Δηλαδή είσαι και εκατομμυριούχος στα 19, και τρως πίτσα και είσαι αδύνατος».Ο Damian πέρασε την audition με τρία «ναι» αν και όπως ήθελε θα προτιμούσε να πάρει και το τέταρτο «ναι». 

Η πασαρέλα του Damian με μαγιό 

Η πασαρέλα του Damian με μαγιό 

«Μου ξίνισε που δεν πήρα ναι από τον κύριο Σκουλό, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος επειδή πέρασα» δήλωσε.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Περούκες και τρελά γέλια στα γυρίσματα του νέου GNTM!

O Damian πέρασε στο σπίτι του GNTM. Ο Ντέμιαν Προσαλέντης (Damian Prosalendis) συμμετείχε στον 3ο κύκλο του Greece's Next Top Model (GNTM 3) το 2020.

GNTM: Ο Damian που μέτριο δεν πίνει ούτε τον καφέ του

Στον νέο κύκλο του GNTM, μια δυνατή ομάδα ανθρώπων από τον χώρο της μόδας, της τηλεόρασης και της δημιουργίας αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να αξιολογήσει τη νέα γενιά models. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα έχει διπλό ρόλο, και παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής. Στην κριτική επιτροπή του GNTM επιστρέφει ο Άγγελος Μπράτης,  με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν,
o Λάκης Γαβαλάς, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας, η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director ενώ στην παρέα προστίθεται φέτος η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο του GNTM 

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GNTM
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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DAMIAN
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