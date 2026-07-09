Κατερίνα Λιόλιου: Αποκάλυψε το νέο της τραγούδι - Πανικός στα social media

«Την προσοχή σας παρακαλώ» είπε στο μικρόφωνο η τραγουδίστρια

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«Τα 'σπασε» ο Ολυμπιακός στη Λιόλιου: Ξέφρενο γλέντι για τους Πρωταθλητές!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσίασε νέο τραγούδι στην συναυλία της στην Καστοριά.
  • Το κομμάτι έχει μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, θα κυκλοφορήσει από την Panik Platinum.
  • Η φράση "Την προσοχή σας παρακαλώ" έγινε viral στα social media.
  • Αυτό είναι το πρώτο δείγμα από το νέο album της, μετά τα επιτυχημένα "1994" και "Το Δικό Μου DNA".
  • Συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο "Romeo" έως τις 25 Ιουλίου.

Φρενίτιδα προκάλεσε στους θαυμαστές της η Κατερίνα Λιόλιου, καθώς μέσα από τη συναυλία της στην Καστοριά στο πλαίσιο του επιτυχημένου «Λογαριασμός Summer Tour», παρουσίασε για πρώτη φορά, ένα απόσπασμα από το νέο της τραγούδι.

«Τα 'σπασε» ο Ολυμπιακός στη Λιόλιου: Ξέφρενο γλέντι για τους Πρωταθλητές!

«Την προσοχή σας παρακαλώ» είπε στο μικρόφωνο η Κατερίνα Λιόλιου και άρχισε να τραγουδάει το νέο της κομμάτι, σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, που θα κυκλοφορήσει προσεχώς από την Panik Platinum.

Φυσικά, τα social media «κατακλύστηκαν» με videos από το τραγούδι και το «Την προσοχή σας παρακαλώ» έγινε ήδη viral πριν ακόμα κυκλοφορήσει! Μάλιστα, αυτή ήταν και η πρώτη μουσική «γεύση» που πήραμε από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πολυπλατινένια «1994» και «Το Δικό Μου DNA».

Δες το βίντεο:

Παράλληλα με τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία της, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο «Romeo» κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως και τις 25 Ιουλίου.

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