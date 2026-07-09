Φρενίτιδα προκάλεσε στους θαυμαστές της η Κατερίνα Λιόλιου, καθώς μέσα από τη συναυλία της στην Καστοριά στο πλαίσιο του επιτυχημένου «Λογαριασμός Summer Tour», παρουσίασε για πρώτη φορά, ένα απόσπασμα από το νέο της τραγούδι.

«Την προσοχή σας παρακαλώ» είπε στο μικρόφωνο η Κατερίνα Λιόλιου και άρχισε να τραγουδάει το νέο της κομμάτι, σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, που θα κυκλοφορήσει προσεχώς από την Panik Platinum.

Φυσικά, τα social media «κατακλύστηκαν» με videos από το τραγούδι και το «Την προσοχή σας παρακαλώ» έγινε ήδη viral πριν ακόμα κυκλοφορήσει! Μάλιστα, αυτή ήταν και η πρώτη μουσική «γεύση» που πήραμε από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πολυπλατινένια «1994» και «Το Δικό Μου DNA».

Δες το βίντεο:

Παράλληλα με τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία της, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο «Romeo» κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως και τις 25 Ιουλίου.