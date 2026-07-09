Παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σ. Φάμελλος!

«Δε θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.07.26 , 20:53 Συγκλονιστικές εικόνες με τις φλόγες  να τυλίγουν το F-16 στη Ζάκυνθο
09.07.26 , 20:42 Κατερίνα Λιόλιου: Αποκάλυψε το νέο της τραγούδι - Πανικός στα social media
09.07.26 , 20:10 Άργος: «Ο γιος μου δε σταμάτησε γιατί φοβόταν την αστυνομία, έχει αυτισμό»
09.07.26 , 20:08 Ναταλία Γερμανού: Το πρώτο πράγμα που έκανε μετά το φινάλε της εκπομπής της
09.07.26 , 20:03 Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και έκρηξη σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο
09.07.26 , 20:01 Παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σ. Φάμελλος!
09.07.26 , 19:35 Ιωάννα Τούνη: Διακοπές στην Αντίπαρο με τον σύντροφό της και τον γιο της
09.07.26 , 19:32 Τουρκία: Πώς θα αρθεί το αδιέξοδο με τα αμερικανικά F-35
09.07.26 , 19:15 Κίνα: Σοκαριστικές εικόνες από φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών - 28 νεκροί
09.07.26 , 18:32 Σούπερ μάρκετ: Tα προϊόντα με μείωση 5% από τέλος Αυγούστου
09.07.26 , 18:23 Ford Racing: Ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της
09.07.26 , 18:20 Ζημιές στο ακίνητο από τον ενοικιαστή: Πότε δικαιούμαι αποζημίωση
09.07.26 , 18:18 Γιώργος Τσαλίκης: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Δώρα
09.07.26 , 17:54 Τι να προσέξετε στις θερινές εκπτώσεις
09.07.26 , 17:30 Εγκώμια Σταϊνμάιερ για τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γερμανία
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σ. Φάμελλος!
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
Μπάμπης Κωστούλας και Ανδρέας Τετέι, παρέα στη Μύκονο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σ. Φάμελλος (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, παραιτήθηκε, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στον διχασμό.
  • Ανέλαβε την προεδρία σε δύσκολη περίοδο, με στόχους την ενότητα και την προοδευτική σύγκλιση.
  • Κατήγγειλε την άρνηση συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, που συμβάλλουν στον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου.
  • Δηλώνει ότι δεν παραιτείται από τη Βουλή ή τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τονίζει την ανάγκη ενότητας για την ήττα της Δεξιάς.
  • Η παραίτησή του αποσκοπεί στην προώθηση της ενότητας και της πολιτικής δράσης για το συμφέρον του λαού.

Παραιτήθηκε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. «Δε θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού» τονίζει μεταξύ άλλων.  

Στη σχετική δήλωσή του ο κ. Φάμελλος αναφέρει συγκεκριμένα:  

«Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους:

Να γίνουμε ένα σοβαρό, συλλογικό, αριστερό κόμμα, που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη.

Και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό, προοδευτικό σχήμα με καταλύτη τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της Δεξιάς.

Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα:

Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. 

Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας, που είχαμε χάσει.


Με ένα επιτυχημένο Συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς».


Εξυγιάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, Δημόσιο και προμηθευτές. 


Δρομολογήθηκε η εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο. 


Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας, και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. 


Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου. Και όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια. Και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής.


Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. 


Γιατί πιστεύω στις αξίες της Αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο «εμείς» και όχι σε προσωπικές διαδρομές. 


Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκλιση και σύνθεση, διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα.


Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακερματισμό.


Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της ΕΛΑΣ αποτέλεσε μία σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. 


Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλισης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης.


Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαρραλέο βήμα, που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 


Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση, ώστε να πέσει η Δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της Αριστεράς.


Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα.


Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. 


Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους Προοδευτικούς πολίτες.


Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου.


Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023.


Όλα τα παραπάνω, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. 


Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.  


Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. 


Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. 


Δεν παραιτούμαι από τη Βουλή.


Δεν παραιτούμαι από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 


Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην Αριστερά και στην πολιτική δράση.


Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις. 


Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού. 


Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.


Και εδώ, όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
 |
ΣΥΡΙΖΑ
 |
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

F-16 στις φλόγες στη Ζάκυνθο
Πολιτικη
Συγκλονιστικές εικόνες με τις φλόγες  να τυλίγουν το F-16 στη Ζάκυνθο
Δένδιας για Economist
Πολιτικη
Δένδιας: Η Ελλάδα δε θα χαρεί αν πάρει η Τουρκία τα F-35
Ντίλιαν Δημητριάδης
Πολιτικη
Υποκλοπές: Η ΝΔ απέρριψε την κλήση Δημητριάδη και Ντίλιαν στη Βουλή
Τάσος Χατζηβασιλείου Αχμέντ Τσαβούσογλου
Πολιτικη
Ο Χατζηβασιλείου έβαλε στη θέση του τον Νταβούτογλου για την Κύπρο
Μητσοτάκης Ερντογάν
Πολιτικη
Σύνοδος ΝΑΤO: Το σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν
Μητσοτάκης Σύνοδος κορυφής ΝΑΤΟ
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Ιστορική ανορθογραφία το casus belli της Τουρκίας
Μητσοτάκης: Έθεσε Θέμα Casus Belli Στην Άγκυρα Και Στο ΝΑΤΟ
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Έθεσε θέμα casus belli στην Άγκυρα και το ΝΑΤΟ
Άδωνις Γεωργιάδης Αλέξης Τσίπρας
Πολιτικη
Σφοδρή σύγκρουση για τον ισχυρισμό  Άδωνι ότι «ο Τσίπρας πήρε λεφτά»!
Δημοσκόπηση Interview
Πολιτικη
ΝΔ: Πρώτη με διαφορά 12,7% από την ΕΛΑΣ στη δημοσκόπηση της Interview
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top