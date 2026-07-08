Ενώ στην Άγκυρα διεξαγόταν η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Αθήνα είχαμε θερμό ελληνο-τουρκικό επεισόδιο με τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου να βάζει στη θέση του τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, Αχμέντ Νταβούτογλου.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με τη Μάρα Ζαχαρέα, το περιστατικό συνέβη στο Συνέδριο του Economist όπου ήταν προσκεκλημένοι στο ίδιο πάνελ ο κ. Νταβούτογλου και ο κ. Χατζηβασιλείου.

Η αντίδραση Νταβούτογλου όταν ο Χατζηβασιλείου τον έβαλε στη θέση του

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε, όταν ο κ. Νταβούτογλου εξέφρασε την άποψη πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το... Διεθνές Δίκαιο, με τον κ. Χατζηβασιλείου να τον διακόπτει ευγενικά επισημαίνοντάς του πως «πρόκειται περί εισβολής από το 1974».

Μάλιστα, ο κ. Νταβούτογλου επέμεινε για τη νομιμότητα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, λέγοντας ότι δεν είναι όπως η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, για να πάρει εκ νέου πληρωμένη απάντηση από τον κ. Χατζηβασιλείου.