Ο Χατζηβασιλείου έβαλε στη θέση του τον Νταβούτογλου για την Κύπρο

«Θερμό» ελληνο - τουρκικό επεισόδιο σε συνέδριο

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Πολιτικη
Τάσος Χατζηβασιλείου - Αχμέντ Τσαβούσογλου: Αντιπαράθεση για τον Αττίλα στην Κύπρο (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στην Αθήνα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου αντέτεινε στον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, Αχμέντ Νταβούτογλου, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Economist.
  • Ο Νταβούτογλου υποστήριξε ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο είναι νόμιμη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.
  • Ο Χατζηβασιλείου αντέτεινε ότι πρόκειται για εισβολή από το 1974.
  • Η αντιπαράθεση περιλάμβανε και αναφορά στη διαφορά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο με την ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία.

Ενώ στην Άγκυρα διεξαγόταν η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Αθήνα είχαμε θερμό ελληνο-τουρκικό επεισόδιο με τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου να βάζει στη θέση του τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, Αχμέντ Νταβούτογλου. 

Μητσοτάκης: Ιστορική ανορθογραφία το casus belli της Τουρκίας

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με τη Μάρα Ζαχαρέα, το περιστατικό συνέβη στο Συνέδριο του Economist όπου ήταν προσκεκλημένοι στο ίδιο πάνελ ο κ. Νταβούτογλου και ο κ. Χατζηβασιλείου. 

Η αντίδραση Νταβούτογλου όταν ο Χατζηβασιλείου τον έβαλε στη θέση του

Η αντίδραση Νταβούτογλου όταν ο Χατζηβασιλείου τον έβαλε στη θέση του

Η αντιπαράθεση σημειώθηκε, όταν ο κ. Νταβούτογλου εξέφρασε την άποψη πως η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο απορρέει από το... Διεθνές Δίκαιο, με τον κ. Χατζηβασιλείου να τον διακόπτει ευγενικά επισημαίνοντάς του πως «πρόκειται περί εισβολής από το 1974».

Σύνοδος ΝΑΤO: Το σύντομο τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν

Μάλιστα, ο κ. Νταβούτογλου επέμεινε για τη νομιμότητα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, λέγοντας ότι δεν είναι όπως η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, για να πάρει εκ νέου πληρωμένη απάντηση από τον κ. Χατζηβασιλείου. 

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