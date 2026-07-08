H Δανάη Λιβιεράτου είναι το «μήλο» και έχει πέσει τόσο κάτω από τη «μηλιά του μπαμπάς της Λάμπη Λιβιεράτου, κάνοντας σημαντικά βήματα στον χώρο του τραγουδιού, όσο και κάτω από τη «μηλιά» της μαμάς της αφού φαίνεται πως πήρε και το ταλέντο της μητέρας της, Εύης Αδάμ, στο μόντελινγκ.

Η Δανάη Λιβιεράτου εδώ και καιρό τραβά τα βλέμματα, είτε μέσα από τη μουσική της είτε μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media είτε συνδυαστικά και από τα δύο. Η νεαρή τραγουδίστρια δημοσίευσε νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εντυπωσιάζοντας για ακόμη μία φορά.

Με ανεπιτήδευτη ομορφιά και ένα look που αναδεικνύει τη λάμψη και τη φρεσκάδα της ηλικίας της, η κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου «έκοψε» την ανάσα. Το πανέμορφο κορίτσι απέσπασε δεκάδες θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους και τα likes «έπεσαν βροχή».

Δες την ανάρτησή της:

Θυμίζουμε ότι ο Λάμπης Λιβιεράτος κι η Εύη Αδάμ γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του '90. Ο τραγουδιστής και το μοντέλο απέκτησαν δύο κόρες, τη Δανάη και τη Νεφέλη, ενώ το 2012 ακολούθησαν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.