Ελληνίδου σε Αλεξάνδρου: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις»

Το βίντεο από το σπίτι τους

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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου πλέον δεν κρύβουν τον έρωτά τους και μοιράζονται αρκετές προσωπικές τους στιγμές με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Απόδραση εξπρές στα Λιχαδονήσια!

Οι δυο τους είναι αχώριστοι και το τελευταίο διάστημα αυτό είναι φανερό μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media.

Οι followers του μοντέλου και της τραγουδίστριας βλέπουν συχνά βίντεο και φωτογραφίες τους τόσο από το σπίτι και την καθημερινότητά τους όσο και από τις αποδράσεις τους.

«Θέλω μια κοπέλα να με κοιτάει στα μάτια σαν τη Love»

Αυτή τη φορά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απολάμβανε μερικές στιγμές με την αγαπημένη του σύντροφο και τη σκυλίτσα του, Love στο σαλόνι του σπιτιού του, Η Love κοιτούσε το φαγητό που έτρωγε η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να απαθανατίζει τη στιγμή και να λέει στο βίντεο: «Θέλω μια κοπέλα σαν τη Love να με κοιτάει έτσι στα μάτια όπως κοιτάει το φαγητό».

Η Ρία Ελληνίδου είπε τότε: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις!».

ρια ελληνιδου
Πρόσφατα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πραγματοποίησε μια ημερήσια εξόρμηση με την αγαπημένη του και φίλους τους στα όμορφα Λιχαδονήσια.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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