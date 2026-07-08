Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Για πρώτη φορά σε συναυλία με τον γιο τους

Τη νέα τους καθημερινότητα ως γονείς απολαμβάνουν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν.

Μαζί με τον γιο τους βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης (7/7) στο live των Bad Religion και The Offspring, στο πλαίσιο του Release Athens Festival 2026, δίνοντάς του από νωρίς τα κατάλληλα μουσικά ερεθίσματα.

Το Insta Story της Ευρυδίκης Βαλαβάνη από τη συναυλία των Bad Religion

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη συναυλία του μονάκριβου γιου τους. Η δημοσιογράφος και ο μουσικός φρόντισαν αυτή η εμπειρία να είναι μοναδική. Γι' αυτόν τον λόγο επέλεξαν να παρακολουθήσουν δύο από τις πιο αγαπημένες τους και, συγχρόνως, επιτυχημένες μπάντες της punk rock σκηνής.

Η πρώτη συναυλία της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με τον γιο της

Οι διαδικτυακοί τους φίλοι πήραν μια μικρή γεύση από τη βραδιά μέσα από τα stories τους στο Instagram. «Σήμερα ήταν το πρώτο live του baby μας!», έγραψε σε μια από τις αναρτήσεις της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Ο μικρούλης όχι μόνο έζησε από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της πόλης, αλλά φάνηκε να το ευχαριστήθηκε κιόλας.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2024 στα Χανιά της Κρήτης, ενώ εδώ και έναν χρόνο κρατούν στην αγκαλιά τους τον γιο τους.

Το ζευγάρι έχει κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό την ημερομηνία της επικείμενης βάπτισης του παιδιού τους, με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να κάνει μια αόριστη αποκάλυψη στην εκπομπή Super Κατερίνα, λέγοντας πως θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου.