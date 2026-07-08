Βαλαβάνη - Μόργκαν: Για πρώτη φορά σε συναυλία με τον ενός έτους γιο τους!

«Σήμερα ήταν το πρώτο live του baby μας!»

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Για πρώτη φορά σε συναυλία με τον γιο τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παρακολούθησαν συναυλία με τον ενός έτους γιο τους.
  • Η συναυλία ήταν του Release Athens Festival 2026 με τους Bad Religion και The Offspring.
  • Αυτή ήταν η πρώτη συναυλία του γιου τους, που φάνηκε να την απολαμβάνει.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2024 στα Χανιά και έχει έναν γιο εδώ και έναν χρόνο.
  • Η ημερομηνία της βάπτισης του παιδιού τους παραμένει μυστική, θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου.

Τη νέα τους καθημερινότητα ως γονείς απολαμβάνουν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν.

Μαζί με τον γιο τους βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης (7/7) στο live των Bad Religion και The Offspring, στο πλαίσιο του Release Athens Festival 2026, δίνοντάς του από νωρίς τα κατάλληλα μουσικά ερεθίσματα.

Βαλαβάνη για Μόργκαν: «Είμαι ερωτευμένη... τον αγαπάω τον άνθρωπο»

Το Insta Story της Ευρυδίκης Βαλαβάνη από τη συναυλία των Bad Religion

Το Insta Story της Ευρυδίκης Βαλαβάνη από τη συναυλία των Bad Religion

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη συναυλία του μονάκριβου γιου τους. Η δημοσιογράφος και ο μουσικός φρόντισαν αυτή η εμπειρία να είναι μοναδική. Γι' αυτόν τον λόγο επέλεξαν να παρακολουθήσουν δύο από τις πιο αγαπημένες τους και, συγχρόνως, επιτυχημένες μπάντες της punk rock σκηνής.

Η πρώτη συναυλία της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με τον γιο της

Η πρώτη συναυλία της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με τον γιο της

Οι διαδικτυακοί τους φίλοι πήραν μια μικρή γεύση από τη βραδιά μέσα από τα stories τους στο Instagram. «Σήμερα ήταν το πρώτο live του baby μας!», έγραψε σε μια από τις αναρτήσεις της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. 

Ο μικρούλης όχι μόνο έζησε από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της πόλης, αλλά φάνηκε να το ευχαριστήθηκε κιόλας.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2024 στα Χανιά της Κρήτης, ενώ εδώ και έναν χρόνο κρατούν στην αγκαλιά τους τον γιο τους.

Βαλαβάνη - Μόργκαν: Προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάπτιση του γιου τους

Το ζευγάρι έχει κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό την ημερομηνία της επικείμενης βάπτισης του παιδιού τους, με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να κάνει μια αόριστη αποκάλυψη στην εκπομπή Super Κατερίνα, λέγοντας πως θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου.

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ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
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