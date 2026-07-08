Η Μάρα Ζαχαρέα εντυπωσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους με τη νέα φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η δημοσιογράφος και διευθύντρια ειδήσεων του Star πόζαρε στον φακό φορώντας ένα μακρύ φόρεμα σε nude-σαμπανιζέ απόχρωση. Η δημιουργία ξεχώριζε για τις διακριτικές κάθετες παγιέτες και τη λαμπερή υφή της, που αντανακλούσε μοναδικά το φως του ηλιοβασιλέματος.

Το βαθύ V ντεκολτέ και τα κοντά μανίκια χάριζαν θηλυκότητα και φινέτσα, ενώ τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια και τα layered κολιέ ολοκλήρωναν αρμονικά το σύνολο.

Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα χαμηλό, κομψό χτένισμα, ενώ το φυσικό μακιγιάζ ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της, δημιουργώντας ένα elegant αποτέλεσμα ιδανικό για καλοκαιρινή βραδινή έξοδο.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η εμφάνισή της που τράβηξε την προσοχή, αλλά και το μήνυμα που επέλεξε να συνοδεύσει τη δημοσίευσή της.

Δανειζόμενη λόγια του Οδυσσέα Ελύτη, έγραψε: «Τα όνειρά μας μπορεί να είναι κάπου εκεί με το ηλιοβασίλεμα, μπορεί να μην τα φτάσουμε ποτέ αλλά κανένας δεν θα μας στερήσει το δικαίωμα να τα βλέπουμε από μακριά..»

Με το hashtag #dreamer, η Μάρα Ζαχαρέα έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη δύναμη των ονείρων, υπενθυμίζοντας πως η ελπίδα και η αισιοδοξία παραμένουν σημαντικές, ακόμη κι όταν οι στόχοι μοιάζουν μακρινοί.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες likes και θερμά σχόλια, με τους διαδικτυακούς της φίλους να αποθεώνουν τόσο τη διαχρονική κομψότητά της όσο και τα λόγια έμπνευσης που μοιράστηκε.