Μια κομψή βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης, σε μία από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα.

Τη στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μάρα Ζαχαρέα, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της, Θόδωρο Ρουσόπουλο, την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Γιώργο Μυλωνάκη. «The winner takes it all…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για το ζευγάρι, καθώς πραγματοποιήθηκε μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε ο Γιώργος Μυλωνάκης τους προηγούμενους μήνες.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου είχε σταθεί διακριτικά στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, ενώ η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε η οικογένειά τους.

Στη φωτογραφία, η δημοσιογράφος εμφανίζεται χαμογελαστή και ιδιαίτερα ευδιάθετη, απολαμβάνοντας τη βραδιά με αγαπημένους φίλους. Δίπλα της, ο Γιώργος Μυλωνάκης ποζάρει χαλαρός, με το στιγμιότυπο να αποτυπώνει μια όμορφη και ξέγνοιαστη στιγμή για το ζευγάρι.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου άνοιξε την καρδιά της για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε, αποκαλύπτοντας πως η σοβαρή περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και την επαγγελματική της πορεία.

Η συγκίνηση της Τίνας Μεσσαροπούλου on camera

«Αυτή η σεζόν για μένα ήταν περίεργη. Δε θέλω να πω δύσκολη, γιατί τα δύσκολα πέρασαν, οπότε θα μείνω μόνο στο "περίεργη". Το Happy Day για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι για μένα είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή τη συνεργασία, όποια άλλη σκέψη κι αν είχα στο μυαλό μου πριν τελειώσει η σεζόν ή στα μέσα, ότι ενδεχομένως μπορεί να κρεμάσω μικρόφωνα ή οτιδήποτε», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως, μετά από όλα όσα βίωσε τους τελευταίους μήνες, οι προτεραιότητές της έχουν αλλάξει εντελώς.

«Μετά από όλα όσα συνέβησαν, άλλαξα εντελώς και πλέον περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία την επιστροφή τον Σεπτέμβριο, αφού πρώτα περάσω ένα ανέμελο καλοκαίρι. Δε θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω να κάτσω σε μια ξαπλώστρα και να μη σκέφτομαι το παραμικρό. Πέρασε από το μυαλό μου να κρεμάσω μικρόφωνο. Δεν έχει να κάνει με το Happy Day, έχει να κάνει με την τοξικότητα που υπάρχει στην τηλεόραση», είπε χαρακτηριστικά.

Η πιο συγκινητική στιγμή της εξομολόγησής της ήρθε όταν αναφέρθηκε στον σύζυγό της και στη δύσκολη μάχη που έδωσε με την υγεία του. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ποια ήταν η πρώτη φράση που άκουσε από εκείνον όταν κατάφερε να μιλήσει ξανά μετά τη νοσηλεία του.

«Επειδή ρώταγα συνέχεια τον σύζυγό μου αν με αγαπάει, η πρώτη του κουβέντα, όταν μπορούσε πλέον να μιλήσει, ήταν "Σ' αγαπώ πολύ, πολύ παιδί μου". Το λέω τώρα και συγκινούμαι. Τον είχα κουράσει τόσο πολύ να τον ρωτάω, που έλεγα "δε μπορεί, θα νευριάσει κάποια στιγμή και θα μιλήσει". Αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα όταν μίλησε», αποκάλυψε εμφανώς συγκινημένη.

Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, η Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησε για μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής της, τονίζοντας πως πλέον αντιμετωπίζει διαφορετικά τόσο την καθημερινότητα όσο και την επαγγελματική της διαδρομή, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια, την υγεία και τις στιγμές που έχουν πραγματική αξία.