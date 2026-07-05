Ωραιόκαστρο: Από σπινθήρες ΙΧ ξεκίνησε η φωτιά - Ομολόγησε 76χρονος οδηγός

Ελεγχόμενο το μέτωπο - Ο καπνός έφτασε στη Θεσσαλονίκη

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Ωραιόκαστρο: Από σπινθήρες ΙΧ ξεκίνησε η φωτιά - Ομολόγησε 76χρονος οδηγός
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Η επόμενη μέρα της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο- Ελεγχόμενο το μέτωπο- Καπνός μέχρι τη Θεσσαλονίκη/ βίντεο ΟΡΕΝ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ξέσπασε από σπινθήρες ΙΧ 76χρονου οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και φέρεται να ήταν υπό την επήρεια μέθης.
  • 115 πυροσβέστες και 4 εναέρια μέσα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει προκαλέσει τοξικό νέφος στην περιοχή.
  • Τρεις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπεδικά.
  • Εκκενώθηκαν οικισμοί και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Αγ. Παντελεήμων», με 157 τρόφιμους να μεταφέρονται σε ασφαλή μέρη.
  • Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσοχής κατά την οδήγηση.

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης γύρω στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου. 

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στο Ωραιόκαστρο/ ΙΝΤΙΜΕ Παπανίκος Γιάννης

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στο Ωραιόκαστρο/ ΙΝΤΙΜΕ Παπανίκος Γιάννης

Πύρινος εφιάλτης στο Ωραιόκαστρο σε περιοχή με σπίτια και εργοστάσια

Οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής επικεντρώνεται σήμερα κυρίως στις δύο επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και μια βιοτεχνία υφασμάτων.

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται για 2η μέρα η μάχη με τις φλόγες/ Eurokinissi Ραφαήλ Γεωργιάδης

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται για 2η μέρα η μάχη με τις φλόγες/ Eurokinissi Ραφαήλ Γεωργιάδης

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται για 2η μέρα η μάχη με τις φλόγες/ Eurokinissi Bασίλης Βερβερίδης

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται για 2η μέρα η μάχη με τις φλόγες/ Eurokinissi Bασίλης Βερβερίδης

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται για 2η μέρα η μάχη με τις φλόγες/ Eurokinissi Bασίλης Βερβερίδης

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται για 2η μέρα η μάχη με τις φλόγες/ Eurokinissi Bασίλης Βερβερίδης

Ο μαύρος καπνός και το τοξικό νέφος έχει καλύψει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.

Toξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη/ Eurokinissi ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Toξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη/ Eurokinissi ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης,7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα και εθελοντές, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο/ ΙΝΤΙΜΕ Παπανίκος Γιάννης

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο/ ΙΝΤΙΜΕ Παπανίκος Γιάννης

Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού τέσσερα εναέρια μέσα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. 

Ωραιόκαστρο: Aπό σπινθήρες σε αυτοκίνητο ξεκίνησε η φωτιά - Συνελήφθη ένας 76χρονος

Η φωτιά στο Ωραιόκαστρο ξεκίνησε σε ρεματιά, από όχημα που οδηγούσε 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο 76χρονος ομολόγησε ότι από το όχημά του ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Το όχημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο/ Εurokinissi Βασίλης Βερβερίδης

Το όχημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο/ Εurokinissi Βασίλης Βερβερίδης

Ο 76χρονος άνδρας που οδηγούσε το ΙΧ, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν κάποιοι σπινθήρες στο όχημά του και εν συνεχεία να προκληθεί πυρκαγιά, που πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ωραιόκαστρο: Από σπινθήρες ΙΧ ξεκίνησε η φωτιά - Ομολόγησε 76χρονος οδηγός

Ο άνδρας θα περάσει το κατώφλι του Εισαγγελέα σήμερα και θα εξεταστεί αν ήταν υπό την επήρεια μέθης κι αν έφερε πυροσβεστήρα στο όχημά του.

Το όχημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο/ Εurokinissi Βασίλης Βερβερίδης

Το όχημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο/ Εurokinissi Βασίλης Βερβερίδης

«Σε αυτό που θέλω να σταθώ, είναι ότι είχαμε μια σύλληψη χθες.  Αυτή η πυρκαγιά ξεκίνησε από αμέλεια ενός συμπολίτη μας.  Και μόνο αυτό το γεγονός, δείχνοντας διαχρονικά, αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι αυτό που καίει τη χώρα μας είναι η αμέλεια. Κάτι έγινε με το όχημα του κυρίου και δημιουργήθηκε σπινθήρας», επιβεβαίωσε στο ΟΡΕΝ η εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου.

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Tέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο 

Στη μάχη με τις φλόγες, τρεις πυροσβέστες αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα κι ένας ορθοπεδικά προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. 

Φωτιά Ωραιόκαστρο: Τα μηνύματα από το 122 και οι εκκενώσεις οικισμών

Το 122 ήχησε 4 φορές χθες για τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου. 

  • Πρώτα, έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα όσοι βρίσκονταν στην Ανθούπολη να απομακρυνθούν προς ΤΙΤΑΝ.
  • Μετά, έλαβαν μήνυμα όσοι βρίσκονταν στην Ανθούπολη να μετακινηθούν προς το γήπεδο Λητής
  • Στη συνέχεια, μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι στη Φιλοθέη, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας
  • Το τελευταίο προειδοποιητικό μήνυμα από το 122 ήταν για τους καπνούς. « Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα», έλεγε στους κατοίκους της Ανθούπολης.

Ακόμη, ο  Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, γνωστοποίησε ότι εκκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Αγ. Παντελεήμων». Οι 157 τρόφιμοι του ιδρύματος μεταφέρθηκαν σε ασφαλή μέρη. Η φωτιά έφτασε μια ανάσα από το ίδρυμα.

«Τα 100 άτομα μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Γυμναστήριο ''Κονταξοπούλειο'', ενώ τα υπόλοιπα λόγω περιπατητικών προβλημάτων μεταφέρθηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης», είπε ο δήμαρχος στην ΕΡΤ.

 

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