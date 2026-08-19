Μαρία Κορινθίου: Συνεχίζει το ταξίδι της στην Ιταλία με τον σύντροφό της

Οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες που μοιράστηκε

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Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Παντού μαζί!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κορινθίου απολαμβάνει τις ομορφιές του Παλέρμο με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση.
  • Η ηθοποιός μοιράζεται εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τη Σικελία στο Instagram.
  • Επόμενος προορισμός τους το Teatro Massimo, το μεγαλύτερο λυρικό θέατρο της Ιταλίας.
  • Η Κορινθίου ενθουσιάστηκε από την αίθουσα του θεάτρου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.
  • Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, κρατώντας χαμηλό προφίλ.

.Δεν σταματά να απολαμβάνει τις ομορφιές του Παλέρμο η Μαρία Κορινθίου, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση.

Η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε στην ατμοσφαιρική Σικελία και μοιράζεται συχνά με τους followers της στο Instagram εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τα πιο εμβληματικά σημεία της περιοχής.

Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

Επόμενος στάση μετά τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της πόλης; Το ιστορικό Teatro Massimo.

Μαρία Κορινθίου: Η επίσκεψη στο επιβλητικό Teatro Massimo

Μαρία Κορινθίου: Η επίσκεψη στο επιβλητικό Teatro Massimo

Μαρία Κορινθίου: Η επίσκεψη στο επιβλητικό Teatro Massimo

Η Μαρία Κορινθίου ενθουσιάστηκε από την περιήγησή της στην επιβλητική αίθουσα με τα κατακόκκινα καθίσματα, τα χρυσοποίκιλτα θεωρεία και τη βαριά βελούδινη αυλαία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο λυρικό θέατρο της Ιταλίας και ένα από τα σπουδαιότερα της Ευρώπης που εγκαινιάστηκε το 1897. Όπως ήταν φυσικό, το επιβλητικό σκηνικό μαγεύει κάθε λάτρη των τεχνών, με την ηθοποιό να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της.

Μαρία Κορινθίου: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον Γιώργο Καραθανάση

Μαρία Κορινθίου: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία με τον Γιώργο Καραθανάση

Στις νέες φωτογραφίες που ανέβασε, ποζάρει τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσο και στους εξωτερικούς, έχοντας για φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Σικελίας.

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025. Αν και κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, δεν κρύβουν τον έρωτά τους και απολαμβάνουν συχνά απόδρασεις και ταξίδια μαζί.

 

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MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
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