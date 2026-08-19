.Δεν σταματά να απολαμβάνει τις ομορφιές του Παλέρμο η Μαρία Κορινθίου, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση.

Η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε στην ατμοσφαιρική Σικελία και μοιράζεται συχνά με τους followers της στο Instagram εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τα πιο εμβληματικά σημεία της περιοχής.

Επόμενος στάση μετά τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της πόλης; Το ιστορικό Teatro Massimo.

Μαρία Κορινθίου: Η επίσκεψη στο επιβλητικό Teatro Massimo

Η Μαρία Κορινθίου ενθουσιάστηκε από την περιήγησή της στην επιβλητική αίθουσα με τα κατακόκκινα καθίσματα, τα χρυσοποίκιλτα θεωρεία και τη βαριά βελούδινη αυλαία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο λυρικό θέατρο της Ιταλίας και ένα από τα σπουδαιότερα της Ευρώπης που εγκαινιάστηκε το 1897. Όπως ήταν φυσικό, το επιβλητικό σκηνικό μαγεύει κάθε λάτρη των τεχνών, με την ηθοποιό να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της.

Μαρία Κορινθίου: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία με τον Γιώργο Καραθανάση

Στις νέες φωτογραφίες που ανέβασε, ποζάρει τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσο και στους εξωτερικούς, έχοντας για φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Σικελίας.

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025. Αν και κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, δεν κρύβουν τον έρωτά τους και απολαμβάνουν συχνά απόδρασεις και ταξίδια μαζί.