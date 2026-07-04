Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Eκκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα «Άγιος Παντελεήμων»

Εκκένωση της Ανθούπολης - Αναφορές για καμένα σπίτια και επιχειρήσεις

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Πηγή: Φωτογραφίες Eurokinissi
Πρώτη Δημοσίευση: 04.07.26, 21:22
Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο - Ήχησε το 112 για εκκένωση στην Ανθούπολη / ΕΡΤ

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Συναγερμός σήμανε εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, για φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου (4/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

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Μεγάλη φωτιά κοντά σε σπίτια στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Φωτιά κοντά σε σπίτια στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης / Eurokinissi

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσε και ένα αεροσκάφος.

Φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής: Σοβαρές ζημιές σε τρία σπίτια

Στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς Τιτάν.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις και μάλιστα υπάρχουν αναφορές για καμένα κτίσματα, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και μάλιστα κάποιοι έχουν μεταβεί στο σημείο για να παραλάβουν δικούς τους ανθρώπους.

Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη και μάλιστα εκκενώνεται προληπτικά το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων».

Πυροσβεστική: 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 60 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 15, όπως σημειώνει η Πυροσβεστική, ήταν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Όσον αφορά τις πυρκαγιές σε Λειψύδριο Κιλκίς και Κουφάλια Χαλκηδόνος, που είναι σε εξέλιξη, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σε ενημέρωσή της, εκδηλώθηκαν σε περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Ειδικότερα:

α) Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 στα Κουφάλια Χαλκηδόνος σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Στις 13:55 εκδόθηκε από το 112 μήνυμα για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

β) Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψύδριο Κιλκίς λίγο μετά τις 15:30. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημειώνεται ότι στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι σημαντικότερες, που εκδηλώθηκαν σήμερα ήταν:

- Στην Αττική, όπου με δείκτη επικινδυνότητας 3, ελέχθησαν άμεσα οι πυρκαγιές στον α) Ασπρόπυργο σε χαμηλή βλάστηση στις 11:42. Στην πυρκαγιά επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα, β) στα Σπάτα που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 και επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα ,ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα .

- Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 14:00 στα Γρεβενά και επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 1 ομάδα της 8ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα.

- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο πριν τις 16:30. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο. Όπως τονίζει η Πυροσβεστική επειδή η πυρκαγιά εξελισσόταν σε οικοπεδικούς χώρους κατοικημένης περιοχής στις 16:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής ενώ, όπως υπογραμμίζεται, αυτή η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε περιοχή με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας 4.

- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Έμπωνα Ρόδου που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 14:00. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο.

- Κατεσβέσθη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λόφο Σαράντα Μάρτυρες στο Δήμο Αχαρνών Αττικής που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 14:30. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

- Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Βασιλικά Κέρκυρας λίγο πριν τις 13:00, και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, 15 λεπτά πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κέρκυρας είχαν άμεσα ελέγξει έτερη πυρκαγιά στην περιοχή Απράος.

- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Καλλικράτειας, ανάμεσα σε οικίες, του Δήμου Προποντίδας περίπου στις 17:30. Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή βρίσκεται, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής ενώ στις 18:13 εστάλη νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κάτοικων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια. Παράλληλα, προληπτικά, πυροσβεστικό πλοιάριο περιπολεί στην ακτογραμμή.

 

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