Φωτεινή Πετρογιάννη: Οι καλοκαιρινές πόζες με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Ο σύζυγός της, Μιχάλης Ρουμπής, ζήτησε τα εύσημα για τις φωτογραφίες

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Φωτεινή Πετρογιάννη - Μιχάλης Ρουμπής: Βίντεο από τη ρομαντικη βραδιά του ζευγαριού στην Τήνο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φωτεινή Πετρογιάννη θα συνεχίσει στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
  • Απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Τήνο με τον σύζυγό της και τον γιο τους.
  • Δημοσίευσε ρομαντικές φωτογραφίες στο Instagram με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
  • Αποκάλυψε τη στιχομυθία με τον σύζυγό της, που φωτογράφισε τις λήψεις και αστειεύτηκε για το αποτέλεσμα.
  • Η σχέση τους συνδυάζει αγάπη και χιούμορ.

Λίγες μέρες ελευθερίας απομένουν ακόμη για τη Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία θα βρίσκεται και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο «Πρωινό», στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα.

Μέχρι τότε απολαμβάνει ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές στην Τήνο μαζί με τους άντρες της ζωής της: τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, και τον μονάκριβο γιο τους.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Το καλοκαιρινό άλμπουμ με τον γιο και τον σύζυγό της

Η γνωστή δημοσιογράφος δημοσίευσε στο Instagram μερικές ρομαντικές φωτογραφίες της, στις οποίες ποζάρει με φόντο την πιο μαγική ώρα της ημέρας.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το ηλιοβασίλεμα αυτό που τράβηξε την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων, αλλά η ιστορία πίσω από τις συγκεκριμένες λήψεις!

Φωτεινή Πετρογιάννη: Στην Κέρκυρα με τον σύζυγο και τον μοναχογιο τους

Η ίδια δεν δίστασε να αποκαλύψει τη στιχομυθία που είχε με τον σύζυγό της, ο οποίος εκτέλεσε χρέη φωτογράφου και αστειεύτηκε για το τελικό αποτέλεσμα, ζητώντας τα εύσημα για τις λήψεις:

 

Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη

«Ο άνδρας μου, μου ζήτησε να βάλω λεζάντα: "Μόνο ο Μιχάλης με βγάζει ωραίες φωτογραφίες". Βέβαια αυτός έκανε πλάκα... Για να δούμε», έγραψε στη λεζάντα της, αποδεικνύοντας ότι εκτός από την αγάπη, η σχέση τους στηρίζεται και στο χιούμορ!

 

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ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
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