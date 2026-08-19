Λίγες μέρες ελευθερίας απομένουν ακόμη για τη Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία θα βρίσκεται και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο «Πρωινό», στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα.

Μέχρι τότε απολαμβάνει ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές στην Τήνο μαζί με τους άντρες της ζωής της: τον σύζυγό της, Μιχάλη Ρουμπή, και τον μονάκριβο γιο τους.

Η γνωστή δημοσιογράφος δημοσίευσε στο Instagram μερικές ρομαντικές φωτογραφίες της, στις οποίες ποζάρει με φόντο την πιο μαγική ώρα της ημέρας.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το ηλιοβασίλεμα αυτό που τράβηξε την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων, αλλά η ιστορία πίσω από τις συγκεκριμένες λήψεις!

Η ίδια δεν δίστασε να αποκαλύψει τη στιχομυθία που είχε με τον σύζυγό της, ο οποίος εκτέλεσε χρέη φωτογράφου και αστειεύτηκε για το τελικό αποτέλεσμα, ζητώντας τα εύσημα για τις λήψεις:

Η ανάρτηση της Φωτεινής Πετρογιάννη

«Ο άνδρας μου, μου ζήτησε να βάλω λεζάντα: "Μόνο ο Μιχάλης με βγάζει ωραίες φωτογραφίες". Βέβαια αυτός έκανε πλάκα... Για να δούμε», έγραψε στη λεζάντα της, αποδεικνύοντας ότι εκτός από την αγάπη, η σχέση τους στηρίζεται και στο χιούμορ!