Βαθιά θλίψη στην κηδεία του ζευγαριού που έχασε τη ζωή του στη Σαλαμίνα

Ο Έκτορας και η Δήμητρα οδηγήθηκαν στην τελευταία τους «κατοικία»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.08.26 , 18:45 «Όχι» του ΣτΕ στην επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους
19.08.26 , 18:45 Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της Καινούργιου
19.08.26 , 18:31 DS Automobiles: Μεγαλειώδης νίκη στο London E-PRIX
19.08.26 , 18:12 Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Σκαφάτες διακοπές στις Κυκλάδες!
19.08.26 , 18:02 Ρόδος: Ανησυχία για την κατακόρυφη αύξηση στα περιστατικά γαστρεντερίτιδας
19.08.26 , 17:48 Έλληνας καρδιοκατακτητής ανακοίνωσε τον χωρισμό από τη σύντροφό του!
19.08.26 , 17:25 Ελένη Ράντου: Η ανάρτηση-ξέσπασμα μετά τη φωτογραφία με μπικίνι
19.08.26 , 17:00 Φωτεινή Πετρογιάννη: Οι καλοκαιρινές πόζες με φόντο το ηλιοβασίλεμα
19.08.26 , 16:49 Βαθιά θλίψη στην κηδεία του ζευγαριού που έχασε τη ζωή του στη Σαλαμίνα
19.08.26 , 16:32 Starte - Μαριάννα Παπαμακαρίου: «Η ζωή μου γραφόταν πάντα με νότες!»
19.08.26 , 16:00 Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Γέρακα
19.08.26 , 16:00 Skincare: Tα λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη γήρανση
19.08.26 , 15:22 Το Ιράν σχεδιάζει να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη
19.08.26 , 15:03 Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δε γίνεται αυτό!» – Το πεπόνι που την άφησε άφωνη
19.08.26 , 14:13 Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Έλληνας καρδιοκατακτητής ανακοίνωσε τον χωρισμό από τη σύντροφό του!
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Ελένη Ράντου: Η ανάρτηση-ξέσπασμα μετά τη φωτογραφία με μπικίνι
Βαθιά θλίψη στην κηδεία του ζευγαριού που έχασε τη ζωή του στη Σαλαμίνα
Τουρισμός για Όλους: Δύο μέρες ακόμα για αιτήσεις – Ποιοι παίρνουν έως 600€
Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/8/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του ηλικιωμένου ζευγαριού Έκτορα και Δήμητρας πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο Σχιστού, μετά την τραγική τους απώλεια από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα.
  • Δέκα σπίτια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» και μη κατοικήσιμα, προκαλώντας αντιδράσεις από κατοίκους που αμφισβητούν τις εκτιμήσεις των μηχανικών.
  • Μια γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα, ανησυχώντας για την ασφάλεια του σπιτιού της, που κρίθηκε επισκευάσιμο.
  • Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, αλλά κατασβέστηκε έγκαιρα, ενισχύοντας την ανησυχία των κατοίκων.
  • Η Σαλαμίνα αντιμετωπίζει δύσκολες μέρες, με υλικές ζημιές και ψυχολογικό αποτύπωμα από την καταστροφή.

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τη Σαλαμίνα, ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών στα κτίρια που επλήγησαν από την πύρινη λαίλαπα, ενώ την ίδια ώρα το νησί παραμένει βυθισμένο στο πένθος, αλλά και στην αγωνία για την επόμενη ημέρα.

Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια

Στο Κοιμητήριο Σχιστού το τελευταίο «αντίο» στο ηλικιωμένο ζευγάρι 

Στο Κοιμητήριο Σχιστού το τελευταίο «αντίο» στο ηλικιωμένο ζευγάρι 

Σήμερα, Τετάρτη 19/8, το πρωί γράφτηκε στο κοιμητήριο του Σχιστού η τελευταία πράξη του δράματος για το ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη φωτιά. Ο Έκτορας και η Δήμητρα οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία, με τα δύο παιδιά τους, τα εγγόνια τους, συγγενείς και φίλους να τους αποχαιρετούν μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Οι δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την περιοχή, όταν η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Η οικογένειά τους βρέθηκε σήμερα στο κοιμητήριο του Σχιστού, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στους ανθρώπους της, ενώ η τραγωδία έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Φωτιά Σαλαμίνα: Tα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών

Σαλαμίνα: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες μετά την καταστροφική πυρκαγιά 

Σαλαμίνα: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες μετά την καταστροφική πυρκαγιά 

Την ίδια στιγμή, έντονο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σπίτια τα οποία υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αυτοψιών που ολοκληρώθηκαν χθες από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνολικά δέκα σπίτια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα», δηλαδή κρίθηκαν προσωρινά μη κατοικήσιμα και χρήζουν αποκατάστασης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι κατοικίες χαρακτηρίστηκαν επισκευάσιμες.

Ωστόσο, οι χαρακτηρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η πραγματική εικόνα των κτιρίων δεν ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισμό που έδωσαν οι μηχανικοί.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατοικίας που, σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά της, υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε επισκευάσιμη. Οι εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Τα σκυρόδεματα έχουν υποστεί σοβαρές ρωγμές, ενώ μεγάλο μέρος της κατοικίας έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες.

Πρόκειται, μάλιστα, για την κατοικία της μοναδικής γυναίκας που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου το 25% του σώματός της έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Η ίδια και η οικογένειά της εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το κατά πόσο είναι ασφαλές να επιστρέψουν στο συγκεκριμένο σπίτι, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εμφανείς φθορές στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

Οι κάτοικοι ζητούν να επανεξεταστούν οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλεια των κατασκευών και να υπάρξουν νέοι, λεπτομερείς έλεγχοι από τους αρμόδιους μηχανικούς.

Σαλαμίνα: Σε συναγερμό μετά και τη νέα φωτιά στο νησί 

Παράλληλα, έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει και η νέα φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, πριν καν συμπληρωθούν 48 ώρες από την προηγούμενη καταστροφική πυρκαγιά. Ευτυχώς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν έγκαιρα, προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το νέο περιστατικό έχει ενισχύσει τον προβληματισμό των κατοίκων, καθώς το νησί εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του και να προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις, ουσιαστική στήριξη και κυρίως εγγυήσεις ότι οι πληγείσες κατοικίες έχουν ελεγχθεί με απόλυτη αυστηρότητα και ότι κανένας άνθρωπος δεν θα επιστρέψει σε ένα σπίτι που μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.

Η επόμενη ημέρα για τη Σαλαμίνα προδιαγράφεται δύσκολη. Πέρα από τις υλικές ζημιές, το νησί καλείται να διαχειριστεί την απώλεια ανθρώπινων ζωών και το βαρύ ψυχολογικό αποτύπωμα της καταστροφής. Οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν, όμως για τους κατοίκους η αγωνία μόλις αρχίζει, καθώς τώρα ξεκινά ο δύσκολος αγώνας της αποκατάστασης και της επιστροφής στην κανονικότητα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙ
 |
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΑΥΤΟΨΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρόδος: Ανησυχία Για Την Αύξηση Κρουσμάτων Γαστρεντερίτιδας
Ελλαδα
Ρόδος: Ανησυχία για την κατακόρυφη αύξηση στα περιστατικά γαστρεντερίτιδας
Φωτιά Τώρα Στον Γέρακα, Δίπλα Στην Αττική Οδό – Ήχησε Το 112
Ελλαδα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Γέρακα
Φωτιά τώρα στο Ζαγόρι Ιωαννίνων
Ελλαδα
Φωτιά στο Ζαγόρι Ιωαννίνων
Χαλκιδική: Μητέρα παρασύρθηκε από κύμα κι έχασε τις αισθήσεις της
Ελλαδα
Χαλκιδική: Μητέρα παρασύρθηκε από κύμα κι έχασε τις αισθήσεις της
Υπέροχες Λίμνες, Ποτάμια Και Καταρράκτες Για Μπάνιο!
Ελλαδα
5+1 λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες για μπάνιο το καλοκαίρι!
Σαλαμίνα: Καμένα σπίτια βγήκαν «κίτρινα»- Αντιδράσεις από τους πυρόπληκτους
Ελλαδα
Σαλαμίνα: Καμένα σπίτια βγήκαν «κίτρινα»- Αντιδράσεις από τους πυρόπληκτους
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Πρόγνωση για 40άρια το Σαββατοκύριακο
Ελλαδα
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Πρόγνωση για 40άρια το Σαββατοκύριακο
Φωτιά στην Κάρυστο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ελλαδα
Κάρυστος: Mία σύλληψη για τη φωτιά στο Κόμιτο
Σίφνος: Τα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου- Ενδείξεις για βλάβη
Ελλαδα
Σίφνος: Τα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου- Ενδείξεις για βλάβη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top