Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τη Σαλαμίνα, ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών στα κτίρια που επλήγησαν από την πύρινη λαίλαπα, ενώ την ίδια ώρα το νησί παραμένει βυθισμένο στο πένθος, αλλά και στην αγωνία για την επόμενη ημέρα.

Στο Κοιμητήριο Σχιστού το τελευταίο «αντίο» στο ηλικιωμένο ζευγάρι

Σήμερα, Τετάρτη 19/8, το πρωί γράφτηκε στο κοιμητήριο του Σχιστού η τελευταία πράξη του δράματος για το ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη φωτιά. Ο Έκτορας και η Δήμητρα οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία, με τα δύο παιδιά τους, τα εγγόνια τους, συγγενείς και φίλους να τους αποχαιρετούν μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Οι δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από την περιοχή, όταν η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Η οικογένειά τους βρέθηκε σήμερα στο κοιμητήριο του Σχιστού, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στους ανθρώπους της, ενώ η τραγωδία έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Σαλαμίνα: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες μετά την καταστροφική πυρκαγιά

Την ίδια στιγμή, έντονο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σπίτια τα οποία υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αυτοψιών που ολοκληρώθηκαν χθες από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνολικά δέκα σπίτια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα», δηλαδή κρίθηκαν προσωρινά μη κατοικήσιμα και χρήζουν αποκατάστασης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι κατοικίες χαρακτηρίστηκαν επισκευάσιμες.

Ωστόσο, οι χαρακτηρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η πραγματική εικόνα των κτιρίων δεν ανταποκρίνεται στον χαρακτηρισμό που έδωσαν οι μηχανικοί.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατοικίας που, σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά της, υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε επισκευάσιμη. Οι εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Τα σκυρόδεματα έχουν υποστεί σοβαρές ρωγμές, ενώ μεγάλο μέρος της κατοικίας έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες.

Πρόκειται, μάλιστα, για την κατοικία της μοναδικής γυναίκας που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου το 25% του σώματός της έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Η ίδια και η οικογένειά της εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το κατά πόσο είναι ασφαλές να επιστρέψουν στο συγκεκριμένο σπίτι, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εμφανείς φθορές στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

Οι κάτοικοι ζητούν να επανεξεταστούν οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες για την ασφάλεια των κατασκευών και να υπάρξουν νέοι, λεπτομερείς έλεγχοι από τους αρμόδιους μηχανικούς.

Σαλαμίνα: Σε συναγερμό μετά και τη νέα φωτιά στο νησί

Παράλληλα, έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει και η νέα φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, πριν καν συμπληρωθούν 48 ώρες από την προηγούμενη καταστροφική πυρκαγιά. Ευτυχώς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν έγκαιρα, προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το νέο περιστατικό έχει ενισχύσει τον προβληματισμό των κατοίκων, καθώς το νησί εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του και να προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις, ουσιαστική στήριξη και κυρίως εγγυήσεις ότι οι πληγείσες κατοικίες έχουν ελεγχθεί με απόλυτη αυστηρότητα και ότι κανένας άνθρωπος δεν θα επιστρέψει σε ένα σπίτι που μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.

Η επόμενη ημέρα για τη Σαλαμίνα προδιαγράφεται δύσκολη. Πέρα από τις υλικές ζημιές, το νησί καλείται να διαχειριστεί την απώλεια ανθρώπινων ζωών και το βαρύ ψυχολογικό αποτύπωμα της καταστροφής. Οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν, όμως για τους κατοίκους η αγωνία μόλις αρχίζει, καθώς τώρα ξεκινά ο δύσκολος αγώνας της αποκατάστασης και της επιστροφής στην κανονικότητα.