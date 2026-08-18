Σαλαμίνα: Πιθανόν από αμέλεια ηλικιωμένης η φωτιά στα Περιστέρια

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπρησμού στα Σελήνια

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STAR.GR
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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi Παναγόπουλος Γιάννης
Σαλαμίνα: Από αμέλεια προκλήθηκε πιθανότατα η πυρκαγιά στα Περιστέρια/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας πιθανόν προκλήθηκε από αμέλεια ηλικιωμένης, η οποία χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα.
  • Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα, με τη δεύτερη στα Σελήνια να εξετάζεται για ενδεχόμενο εμπρησμού.
  • Μαρτυρία κατοίκου αναφέρει ότι είδε σκούρο όχημα να πετά αντικείμενο πριν την εκδήλωση της δεύτερης φωτιάς.
  • Αυτοψίες για καταγραφή ζημιών και αποζημιώσεις έχουν ξεκινήσει από την Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.
  • Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης δήλωσε ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένου του εμπρησμού.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Πυροσβεστικής για τις δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, με το βάρος να πέφτει αφενός στη φονική φωτιά στα Περιστέρια, όπου έχασε τη ζωή του ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και αφετέρου στη δεύτερη εστία στα Σελήνια, για την οποία αξιολογούνται στοιχεία που ενισχύουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Σαλαμίνα: Δύο νεκροί, 9 εγκαυματίες & έρευνα για εμπρησμό στα Περιστέρια

Τα μέχρι τώρα ευρήματα οδηγούν τις αρχές στο ενδεχόμενο η πυρκαγιά στα Περιστέρια να ξεκίνησε από αμέλεια ηλικιωμένης κατοίκου της περιοχής. Η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν εκείνη την ώρα φαίνεται ότι συνέβαλαν στην ταχεία επέκταση της φωτιάς προς τη δασική έκταση.

Το διπλό μέτωπο φωτιάς στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Το διπλό μέτωπο φωτιάς στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, έπειτα από πολύωρες αυτοψίες, προσδιόρισαν ως πιθανό σημείο έναρξης της πυρκαγιάς την οδό Ανδρομάχης. Σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο αυτό εντοπίστηκαν οι σοροί του ηλικιωμένου ζευγαριού.

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Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, κοντά στο σημείο υπάρχουν δύο κατοικίες. Η μία ανήκει στην ηλικιωμένη που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης και η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Από το σπίτι της κατασχέθηκαν αναπτήρες, καρβουνάκια και τμήματα καλωδίων, προκειμένου να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Σαλαμίνα: Τι εξετάζει η Πυροσβεστική για τη φωτιά στα Περιστέρια

Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνεται και ο έλεγχος για ενδεχόμενη βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Από την περιοχή συλλέχθηκαν τμήματα ηλεκτροφόρων καλωδίων, ώστε να αποκλειστεί με τεκμηρίωση το συγκεκριμένο σενάριο.

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Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα για το πώς εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε η φονική φωτιά στην περιοχή των Περιστερίων.

Σαλαμίνα: Η μαρτυρία για εμπρησμό στα Σελήνια

Ξεχωριστή έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια. Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν στη διάθεσή τους μαρτυρία που χαρακτηρίζεται αξιόπιστη και ενισχύει το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και επιχειρήσεις από τη φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα και επιχειρήσεις από τη φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε περίπου 20 λεπτά μετά την πρώτη. Kάτοικος της περιοχής που κατέθεσε στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, περιέγραψε στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα ότι ένα σκούρο όχημα σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και ο οδηγός ή συνοδηγός πέταξε ένα λευκό αντικείμενο, μετά το οποίο ξέσπασε η φωτιά.

Σαλαμίνα-Μαρτυρία στο Star: «Είδα οδηγό να πετά κάτι και να ξεσπά πυρκαγιά»

Η χρονική απόσταση ανάμεσα στις δύο εστίες έχει τεθεί στο μικροσκόπιο του ανακριτικού μηχανισμού, καθώς θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της έρευνας στη Σαλαμίνα.

Κατσαφάδος: «Εξόχως προβληματικό» το διάστημα ανάμεσα στις δύο εστίες

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε στο ertnews radio ότι το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει ενδελεχείς έρευνες για τις δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα και ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, μαζί και αυτό του εμπρησμού.

Αναφερόμενος στη χρονική διαφορά ανάμεσα στα δύο μέτωπα, επισήμανε ότι οι δύο εστίες ξέσπασαν με διαφορά 10 – 15 λεπτών, κάτι που χαρακτήρισε «εξόχως προβληματικό».

Φωτιά Σαλαμίνα: Tα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών

Ο Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε ακόμη ότι οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι η αρχική εκτίμηση κάνει λόγο για περίπου 15 κτίρια με ζημιές. Όπως είπε, ο Δήμος ετοιμάζει ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης.

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Για το ενδεχόμενο ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ σε πυρκαγιές, σημείωσε ότι αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα, «το Ελληνικό Δημόσιο θα διεκδικήσει αποζημιώσεις».

Αυτοψίες στη Σαλαμίνα για ζημιές και πρώτες οικονομικές ενισχύσεις

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, ξεκίνησαν αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας από ειδικά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Στόχος είναι η καταγραφή των ζημιών και η έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων για κατοίκους και επιχειρηματίες που επλήγησαν.

Οι έλεγχοι είναι αναγκαίοι ώστε οι πληγέντες να μπορέσουν να καταθέσουν αιτήσεις για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η διαδικασία άρχισε από καφετέρια επί της Λεωφόρου Περιστερίων, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι την ακτογραμμή.

 

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