Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά στη Σαλαμίνα το πρωί της 17ης Αυγούστου 2026, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια και σχεδόν ταυτόχρονα στην Κακή Βίγλα Σεληνίων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες στο νησί για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων, ενώ τα εναέρια μέσα βρίσκονται σε επιφυλακή. Ο απολογισμός είναι βαρύς: δύο νεκροί, πολίτες με εγκαύματα, εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και καμένες εκτάσεις.

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Η πιο σοβαρή εστία αναπτύχθηκε στα Περιστέρια, όπου κάηκαν σπίτια, ενώ δεύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στα Σελήνια και στην περιοχή Κακή Βίγλα. Για τις πληγείσες περιοχές εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, ενώ πολίτες απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε από τις φλόγες μέσα στο σπίτι του στα Περιστέρια. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο θάνατός τους επήλθε πριν φτάσουν οι δυνάμεις στο σημείο.

Η εξάπλωση της φωτιάς ήταν εξαιρετικά γρήγορη. Μέσα σε επτά λεπτά, το μέτωπο πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Η περιοχή βρισκόταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Φωτιά Σαλαμίνα: Μεγάλες καταστροφές στα Περιστέρια

Στα Περιστέρια, η εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν απομείνει μόνο καμένα τμήματα των κατασκευών, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη και την αναγνώριση της αρχικής τους χρήσης. Ζημιές καταγράφηκαν και σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά στα κτίσματα.

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, από τα περίπου 50 σπίτια του οικισμού έχουν καεί τουλάχιστον τα 20. Παράλληλα, γίνεται λόγος και για καταστροφές σε βάρκες και κότερα της περιοχής, ενώ οι κάτοικοι ξεκινούν την καταγραφή των απωλειών τους.

Στην Κακή Βίγλα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όμως οι αρχές συνεχίζουν την επιτήρηση. Οι δύο πυρκαγιές άφησαν πίσω τους έναν συνολικό απολογισμό με ανθρώπινες απώλειες, τραυματισμούς, καμένες περιουσίες και μεγάλη κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Φωτιά Σαλαμίνα: 593 απεγκλωβισμοί διά θαλάσσης από Σατερλί και Κολώνες

Η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από τη θάλασσα ήταν από τις μεγαλύτερες που έγιναν στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες έφτασαν τους 593.

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Οι πολίτες μετεπιβιβάστηκαν σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Από αυτούς, 571 άτομα μεταφέρονται με ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης, ώστε να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Το Λιμενικό παρέμεινε σε αυξημένη ετοιμότητα στις παράκτιες πληγείσες ζώνες της Σαλαμίνας όσο συνεχιζόταν η επιχείρηση.

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Η φωτιά προκάλεσε και μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο νησί. Καταγράφηκε μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς δρόμους της Σαλαμίνας, ενώ η αστυνομία έλαβε μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων.

Φωτιά Σαλαμίνα: Εγκαυματίες, διακομιδές και νοσηλείες στο Θριάσιο

Το ΕΚΑΒ τέθηκε από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και την Κακή Βίγλα. Στο πεδίο αναπτύχθηκαν 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 διακομιδές πολιτών προς το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Από αυτές, οι 9 αφορούσαν πολίτες με εγκαύματα και οι 5 διακομίστηκαν στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο με εγκαύματα μικρού βαθμού. Η 10η διακομιδή αφορούσε υπερήλικα πολίτη, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για λόγους ασφαλείας, μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του.

Το ΕΚΑΒ διευκρίνισε επίσης ότι δεν είχε προχωρήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή σε παραλαβή των σορών, καθώς αναμενόταν η σχετική διαδικασία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) παρέμεινε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας συντόνιζε τους Υγειονομικούς Σχηματισμούς υποδοχής.

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ότι «πέντε εγκαυματίες από τη φωτιά στη Σαλαμίνα νοσηλεύονται στο Θριάσιο, οι τρεις είναι σοβαρά αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία από τις τραυματίες φέρει εγκαύματα στο 25% του σώματός της και παραμένει στη ΜΕΘ.

Φωτιά Σαλαμίνα: Έρευνα για το σημείο έναρξης και το ενδεχόμενο εμπρησμού

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στο πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια και αν υπάρχει σύνδεση με τη δεύτερη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά αργότερα στην Κακή Βίγλα Σεληνίων, στις 15:03.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πρώτη αναγγελία στην Πυροσβεστική έγινε στις 14:43 από κάτοικο της οδού Ανδρομάχης. Η κατάθεσή του αναφέρει ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο στην ίδια οδό, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Αυτό το σημείο εξετάζεται ως πιθανό σημείο μηδέν της πυρκαγιάς.

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Την προανάκριση και τη διερεύνηση των αιτίων έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Η Πυροσβεστική εξετάζει αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης, ώστε το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό να αξιολογηθεί από το ανακριτικό της υπηρεσίας για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει αποκλειστεί, ενώ η σχεδόν ταυτόχρονη εκδήλωση δεύτερης πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του νησιού προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Φωτιά Σαλαμίνα:Τα έξι μηνύματα του 112 στη Σαλαμίνα

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της φωτιάς εκδόθηκαν έξι μηνύματα από το 112. Το πρώτο στάλθηκε στις 14:55 για ενημέρωση των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Το δεύτερο ακολούθησε στις 15:05 και αφορούσε απομάκρυνση από τον οικισμό Περιστέρια και το Αίας Κλάμπ προς Αιάντειο.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in your area



‼️ If you are in #Kaki_Vigla #Salamina of the region unit of #Attica, move away to #Aiantio



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026

Στις 15:18 εκδόθηκε μήνυμα για απομάκρυνση από τον οικισμό Κολώνες προς την παραλία Σατερλή. Στις 15:22 στάλθηκε ενημέρωση για την πυρκαγιά στα Σελίνια. Στις 15:32 ζητήθηκε απομάκρυνση από την ευρύτερη περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνι προς Αιάντιο. Στις 15:35 ακολούθησε μήνυμα απομάκρυνσης για την Κακή Βίγλα επίσης προς Αιάντιο.

Μαρτυρίες κατοίκων για τη φωτιά στη Σαλαμίνα

Ο Άγγελος Χατζής, κάτοικος της περιοχής Περιστέρια και χορογράφος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για όσα έζησε, αναφέροντας αρχικά ότι «τα περισσότερα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα και από τη φωτιά πρέπει να έχουν καεί τουλάχιστον τα 20 από τα περίπου 50 σπίτια που βρίσκονται στον οικισμό Περιστέρια».

«Γνώριζα και τον Έκτορα και τη σύζυγό του τη Δήμητρα. Ήταν δύο πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, ήσυχοι και θέλαν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους εδώ. Δυστυχώς ήταν άτυχοι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εμπρησμός ή ότι άθελα μπήκε κάποια φωτιά από τυχαίο γεγονός. Αυτό θα το πούμε στην αστυνομία γιατί Κασσάνδρες δεν μπορούμε να είμαστε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα Περιστέρια καταστράφηκαν. Το σπίτι έπαθε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, το δικό μου τουλάχιστον. Και το οξύμωρο είναι ότι πριν μια βδομάδα εγώ ήρθα από την Οδησσό που είχε βομβαρδιστεί. Ήμουν στην Όπερα για δουλειές μαζί με τον Ερίκ Νουρ και φύγαμε γιατί βομβαρδίζανε και ήρθαν εδώ και καήκαμε», συμπλήρωσε.

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Εύχομαι με το φως της ημέρας να δούμε αν θα βοηθήσει το κράτος, θα δώσει αποζημιώσεις, θα έρθουν εμπειρογνώμονες ή απλώς θα είναι ένα κάτι σαν και αυτά που παρουσιάζουνε. Εύχομαι να είναι όλα καλά και λίγο να επουλωθούν οι πληγές. Όχι μόνο οι δικές μου, γιατί το σπίτι έπαθε πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά και των γειτόνων μου που κάηκαν ολοσχερώς. Αυτοκίνητα, βάρκες, κότερα, σπίτια και μέσα σε αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω την Πυροσβεστική, το Πυροσβεστικό Σώμα όλο για τις προσπάθειες που ακόμη και μέχρι τώρα είναι εδώ κοντά μας και κάτω στην παραλία έχουμε γύρω στα δέκα δεκαπέντε πυροσβεστικά και τώρα πάλι περνάνε πυροσβεστικά. Όμως άργησε μία ώρα και αυτή η ώρα ήταν σημαντική. Κάηκαν όλα».

Για τα εγκαύματα που υπέστη ανέφερε: «Έχω τραυματιστεί κι εγώ. Κάηκα στα χέρια, κάηκα στα μαλλιά, έχω καεί, έχω όλο αποκαΐδια από το πισόχαρτο το οποίο είχαμε στις πέργκολες. Στα χέρια μου έχω εγκαύματα. Εγκαύματα στα χέρια, στα δάχτυλα. Είμαστε νηστικοί από το πρωί δεν έχουμε φάει τίποτα. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι κάθε γωνία δεν ξέρω ποιανού πρωτοβουλία, υπήρχαν ατελείωτες ποσότητες νερού εμφιαλωμένου, παγωμένα και καφέδες».

Σαλαμίνα: Αυτοψίες και σύσκεψη για αποζημιώσεις των πληγέντων

Το μεσημέρι της Δευτέρας μεταβαίνει στη Σαλαμίνα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο δημαρχείο Σαλαμίνας με τον δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών και τις αποζημιώσεις των πληγέντων.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχει και ο Γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρος Καμπούρης. Παράλληλα, έχει ήδη κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και ξεκινούν άμεσα αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας, για την καταγραφή των ζημιών.

Φωτιά στη Σαλαμίνα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Ο Δήμος Σαλαμίνας έχει διαθέσει την Αίθουσα «Μπόγρη» στο Δημαρχείο ως χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά. Ο χώρος είναι ήδη ανοικτός και παρέχονται νερό και βασική υποστήριξη, ενώ ο Δήμος καλεί τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές. Οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Στο ίδιο επιχειρησιακό πλαίσιο, ανακοινώθηκε και μετάβαση κλιμακίων της ΓΔΑΕΦΚ για τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Κλιμάκιο βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και θα μεταβεί στην Κασσάνδρα για αυτοψίες, ενώ την Τετάρτη ο Κώστας Κατσαφάδος και ο Πέτρος Καμπούρης θα έχουν σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσανδρίας για επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημιώσεων.