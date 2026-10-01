Ηράκλειο: 36χρονη ταυτοποιήθηκε για τη διαπόμπευση 52χρονης

Μια 52χρονη γυναίκα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς υπόθεσης δημόσιας διαπόμπευσης στο Ηράκλειο, όταν φέιγ βολάν με τη φωτογραφία και τα προσωπικά της στοιχεία τοποθετήθηκαν σε αυτοκίνητα και διάφορα σημεία της πόλης.

Στα φυλλάδια αναγράφονταν το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση της γυναίκας, καθώς και απρεπείς χαρακτηρισμοί για το πρόσωπό της. Τα φέιγ βολάν τοποθετήθηκαν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή του Μασταμπά, αλλά και σε εισόδους πολυκατοικιών και σε καταστήματα.

Για την υπόθεση οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση μιας 36χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να έχει εμπλοκή στην ενέργεια. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος ενός άνδρα που φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση των φυλλαδίων.

36χρονη ταυτοποιήθηκε ως υπεύθυνη για την διαπόμπευση 52χρονης στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου, η 36χρονη και ο άνδρας που φέρεται να τη βοήθησε κινούνταν επί περίπου επτά ώρες σε κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, αφήνοντας τα συγκεκριμένα φυλλάδια όπου μπορούσαν.

Η 36χρονη έχει ταυτοποιηθεί, ενώ ο άνδρας αναζητείται. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ άλλων για συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η36χρονη φέρεται να είναι γνώριμη της 52χρονης, ενώ ως κίνητρο, σύμφωνα με τις Αρχές, εξετάζεται η ερωτική αντιζηλία.

Η 52χρονη, σύμφωνα με την καταγγελία της, υποστηρίζει ότι τα περιστατικά δεν ξεκίνησαν με τα φέιγ βολάν.

Όπως φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, από τον περασμένο Ιούνιο η ίδια και η οικογένειά της δέχονταν υβριστικά μηνύματα και χυδαίες ανώνυμες επιστολές. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, είχαν προηγηθεί επίσης τηλεφωνικές επικοινωνίες και άλλα περιστατικά παρενόχλησης που αφορούσαν την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Μετά την τοποθέτηση των φυλλαδίων, η 52χρονη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς και τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην τοποθέτηση των φέιγ βολάν.