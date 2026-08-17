Τη ζωή σε δύο ανθρώπους στοίχισε η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, στην προσπάθεια του να εγκαταλείψει το σπίτι του, εγκλωβίστηκε σε παρακείμενο σημείο και έχασε τη ζωή του.

Ο απεσταλμένος του Star, Αλέξανδρος Γύγος, βρέθηκε στα Περιστέρια και όπως είπε, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων και Εμπρησμού κάνει έρευνες από το πρωί για το σημείο έναρξης της φωτιάς.

Φωτιά Σαλαμίνα: Η διαδρομή που ακολούθησε το ζευγάρι για να ξεφύγει από τις φλόγες

Συγκλονιστική είναι η αποτύπωση των τραγικών γεγονότων σχετικά με το πώς έχασε το ηλικιωμένο ζευγάρι τη ζωή του.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του Star, το σπίτι που διέμενε το ζευγάρι είχε περικυκλωθεί από τις φλόγες.

Γύρω από την οικία είχαν καεί σχεδόν τα πάντα. Το ζευγάρι, βλέποντας τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς να πλησιάζουν, επιχείρησε να διαφύγει.

O 90χρονος και η 70χρονη γυναίκα κατέβηκαν τα σκαλιά του σπιτιού τους για να γλιτώσουν από τη φωτιά / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Φωτιά Σαλαμίνα: Βοήθησε τον υπερήλικο σύζυγό της να κατέβουν τα σκαλιά

Η 70χρονη γυναίκα βοήθησε τον 90χρονο σύζυγό της, ο οποίος φαίνεται να αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, να κατέβουν τις σκάλες μπροστά από το σπίτι τους.

Στη συνέχεια έφθασαν στο δρόμο, στην οδό Ανδρομάχης, σε ένα ρέμα που υπάρχει ακριβώς μπροστά από το σπίτι. Μέσω του ρέματος - που ήταν χωρίς νερό, γεμάτο χόρτα - ήθελαν να διαφύγουν προς την παραλία. Ωστόσο, με το που κατέβηκαν στο σημείο δεν κατάφεραν να συνεχίσουν, χάνοντας με τραγικό τρόπο τη ζωή τους.

Σαλαμίνα: Το σημείο που βρήκε τραγικό θάνατο το ζευγάρι / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Σαλαμίνα: Το σημείο που βρήκε τραγικό θάνατο το ζευγάρι / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Τραγική ειρωνία είναι πως ενώ ο περίβολος της οικίας των ηλικιωμένων κάηκε, το οίκημα -πέραν ενός σπασμένου τζαμιού από το θερμικό φορτίο- δεν καταστράφηκε από τις φλόγες.