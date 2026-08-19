Χαλκιδική: Μητέρα παρασύρθηκε από κύμα κι έχασε τις αισθήσεις της

Η σωτήρια επέμβαση των ναυαγοσωστών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Χαλκιδική, 40χρονη μητέρα παρασύρθηκε από κύμα και έχασε τις αισθήσεις της, ενώ έπαιζε με το παιδί της.
  • Οι ναυαγοσώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες για πάνω από 50 λεπτά και η γυναίκα διακομίστηκε σε Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε καλά.
  • Η παραλία είχε κίτρινη σημαία, υποδεικνύοντας αυξημένη επικινδυνότητα λόγω κυματισμού.
  • Οι ναυαγοσώστες προειδοποιούν τους λουόμενους να σέβονται τις καιρικές συνθήκες και να μην υποτιμούν τους κινδύνους της θάλασσας.
  • Επισημαίνεται η ανάγκη συνεχούς επιτήρησης των παιδιών και η χρήση σωσιβίων για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι.

Το παιχνίδι με τα κύματα παραλίγο να αποβεί τραυματικό για μια 40χρονη μητέρα και το παιδί της στη Χαλκιδική. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των ναυαγοσωστών η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της.

Όλα έγιναν την Κυριακή 16 Αυγούστου, στην παραλία Νέα Πλάγια Χαλκιδικής. Στη θάλασσα επικρατούσε κυματισμός, με τους ναυαγοσώστες να έχουν σηκώσει την κίτρινη σημαία για τους λουόμενους, που σημαίνει ότι υπήρχε αυξημένη επικινδυνότητα και απαιτούσε προσοχή το κολύμπι.

Χαλκιδική: Μητέρα παρασύρθηκε από κύμα κι έχασε τις αισθήσεις της

Όπως περιέγραψε στην ΕΡΤ ο ναυαγοσώστης Ζώης Κωνσταντίνος Τσαγγανός, η γυναίκα μπήκε στη θάλασσα μαζί με το παιδί της προκειμένου να παίξουν με τα κύματα, θεωρώντας πως το νερό σε μικρό βάθος δεν εγκυμονούσε κινδύνους. Ωστόσο, ένα από τα κύματα την παρέσυρε και την έριξε με το πρόσωπο στην άμμο. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, ενώ ένας λουόμενος που βρισκόταν στο σημείο έσπευσε να τη βοηθήσει και την κράτησε στη στεριά μέχρι να φτάσουν οι ναυαγοσώστες.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα τους ανέφερε η οικογένεια, η 40χρονη είχε σηκωθεί μετά το πρώτο χτύπημα προκειμένου να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό, ώστε να μην κινδυνεύσει και εκείνο. Τότε δέχθηκε δεύτερο χτύπημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Χαλκιδική: Μητέρα παρασύρθηκε από κύμα κι έχασε τις αισθήσεις της

«Την είδαμε εμείς, τρέξαμε. Σπεύσαμε με την μπουκάλα οξυγόνου, είδαμε ότι δεν είχε επαρκή οξυγόνο, ο κορεσμός ήταν γύρω στο 50. Χορηγήσαμε οξυγόνο», ανέφερε ο ναυαγοσώστης, με τον δεύτερο ναυαγοσώστη Γιώργος Διμπινούρης να εξηγεί ότι η γυναίκα είχε εισπνεύσει και καταπιεί νερό, ενώ είχε άμμο και μικρά πετραδάκια στο στόμα της.

Οι ναυαγοσώστες της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες για περισσότερα από 50 λεπτά, μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ. Όταν οι διασώστες την παρέλαβαν, η γυναίκα βρισκόταν σε καλή κατάσταση, μπορούσε να μιλήσει και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον της.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών και κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί και από γιατρούς στο Νοσοκομείο Πολυγύρου. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, αποχώρησε και είναι καλά στην υγεία της.

«Πρέπει να σεβόμαστε τη θάλασσα»

Με αφορμή το περιστατικό, οι ναυαγοσώστες απηύθυναν έκκληση στους λουόμενους να ακολουθούν τις υποδείξεις τους και να μην υποτιμούν τις καιρικές συνθήκες.

«Όταν βάζουμε κίτρινη ή κόκκινη σημαία, το κάνουμε για τη δική σας ασφάλεια. Δεν είναι γιατί θέλουμε ούτε να χαλάσουμε διακοπές, ούτε γιατί θεωρούμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αστείες. Είναι όντως επικίνδυνο και πρέπει να σεβόμαστε τη θάλασσα», τόνισε ο ναυαγοσώστης.

Όπως εξήγησε, πολλές φορές οι λουόμενοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και υποτιμούν τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει ακόμη και μια θάλασσα με μικρό βάθος, όταν υπάρχει έντονος κυματισμός.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και από τους γονείς, καθώς, όπως σημείωσε, καταγράφονται συχνά περιστατικά με παιδιά. Η συνεχής επιτήρηση είναι απαραίτητη, ενώ τα παιδιά που δε γνωρίζουν να κολυμπούν θα πρέπει να φορούν σωσίβιο ακόμη και όταν βρίσκονται κοντά στο νερό.

Το περιστατικό στη Νέα Πλάγια αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η θάλασσα χρειάζεται σεβασμό και ότι οι προειδοποιήσεις των ναυαγοσωστών δεν πρέπει να αγνοούνται, ακόμη και όταν το νερό φαίνεται ρηχό ή το παιχνίδι με τα κύματα μοιάζει ακίνδυνο.

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