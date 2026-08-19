Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»

Η συγκινητική εξομολόγηση μετά το ατύχημα

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Celebrities & Gossip Νεα
Πώς βλέπει σήμερα τη ζωή του μετά το ατύχημα/ Πρωινή ενημέρωση -ΣΚΑΙ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε για την αντοχή του μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε, το οποίο του κόστισε δύο δάχτυλα.
  • Δηλώνει ότι έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό και επικεντρώνεται στο μέλλον και τη δουλειά του.
  • Τονίζει τη σημασία της προσπάθειας παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν στη ζωή.
  • Εκφράζει ευγνωμοσύνη για την απίστευτη αγάπη και στήριξη που έχει λάβει από τον κόσμο.
  • Η στήριξη αυτή του δίνει δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον.

Τη δύναμη που έχει αντλήσει από την αγάπη του κόσμου μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να διαχειριστεί τη νέα πραγματικότητα, περιέγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο γνωστός μουσικός μίλησε ανοιχτά για όσα βιώνει τους τελευταίους μήνες, μετά το ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα από το χέρι του. Παρά τις δυσκολίες και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του, ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να κοιτάξει μπροστά και να συνεχίσει τη ζωή και τη δουλειά του.

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Μιλώντας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξήγησε πως έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό και προσπαθεί να επικεντρώνεται στο επόμενο βήμα.

«Έχω αφήσει τον τραυματισμό μου πάρα πολύ πίσω, λες και δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι είναι για μένα αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Πρωινή ενημέρωση».

 

Ο μουσικός τόνισε πως οι δυσκολίες αποτελούν μέρος της ζωής και πως το σημαντικό είναι να μην εγκαταλείπει κανείς την προσπάθεια, ακόμη και όταν οι συνθήκες μοιάζουν ιδιαίτερα δύσκολες.

«Επειδή δυσκολίες τυχαίνουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, το θέμα είναι να μην τα παρατάμε. Και αν δεν τα παρατάμε, θα έρθει η στιγμή να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε», είπε.

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Στη συνέχεια, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε στη συγκινητική ανταπόκριση που έχει εισπράξει από τον κόσμο όλο αυτό το διάστημα. Όπως εξομολογήθηκε, η αγάπη και η συμπαράσταση που έχει δεχτεί ήταν κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από όσα συνέβησαν.

«Η αγάπη του κόσμου όλο αυτό το διάστημα είναι για μένα κάτι που δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα», δήλωσε.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η περιγραφή του για τις στιγμές που συναντά ανθρώπους στον δρόμο και εκείνοι εκφράζουν με τον δικό τους τρόπο τη συμπαράστασή τους.

«Όταν βγαίνεις έξω και σε παίρνει αγκαλιά ένας παππούς και κλαίει για τον πόνο σου, αυτό είναι κάτι μοναδικό», ανέφερε ο ίδιος.

Μέσα από τα λόγια του, ο μουσικός έδειξε πως η στήριξη που έχει λάβει από τον κόσμο αποτελεί για εκείνον σημαντική πηγή δύναμης. Παρά την περιπέτεια που πέρασε, επιλέγει να κρατήσει τα θετικά και να συνεχίσει με αισιοδοξία.

Κλείνοντας, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει ζήσει και για την αγάπη που συνεχίζει να εισπράττει.

«Κι ευχαριστώ τον Θεό που με έχει κάνει να ζήσω αυτά που έχω ζήσει μέχρι στιγμής», είπε χαρακτηριστικά.

 

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