Σαλαμίνα: Καμένα σπίτια βγήκαν «κίτρινα»- Αντιδράσεις από τους πυρόπληκτους

Κλιμάκια μηχανικών έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο σε 15 σπίτια

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Σαλαμίνα: Καμένα σπίτια χαρακτηρίστηκαν επισκευάσιμα- Αντιδράσεις από τους πυρόπληκτους/ ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα - Γιάννη Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια και καταστήματα στη Σαλαμίνα μετά την πυρκαγιά.
  • Τα περισσότερα σπίτια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα», δηλαδή επισκευάσιμα, προκαλώντας αντιδράσεις από τους πυρόπληκτους.
  • Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την απόφαση των μηχανικών, καθώς πολλά σπίτια είναι σχεδόν ολοσχερώς κατεστραμμένα.
  • Μόνο μία καφετέρια στην παραλία χαρακτηρίστηκε «κόκκινη» και κατεδαφιστέα.
  • Ο τεχνικός έλεγχος ολοκληρώθηκε σε 15 σπίτια με σοβαρές βλάβες.

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια και τα μαγαζιά της περιοχής Περιστέρια στη Σαλαμίνα χθες το πρωί, μετά τη φονική πυρκαγιά που έπληξε το νησί.

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Τα περισσότερα από αυτά χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, δηλαδή επισκευάσιμα, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των πυρόπληκτων.

Σαλαμίνα: Καμένα σπίτια βγήκαν «κίτρινα»- Αντιδράσεις από τους πυρόπληκτους

Ο Βαγγέλης Γκούμας με την κάμερα του Star ακολούθησε τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και κατέγραψε τις αντιδράσεις των κατοίκων, των οποίων η περιουσία καταστράφηκε. 

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«Επισκευάσιμο; Η ολική καταστροφή; Κίτρινη; Εντάξει δηλαδή τότε τι να πω;», είπε η Άννα Φουντουλάκη, αδελφή της μίας εγκαυματία, που παραμένει νοσηλευόμενη με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο. 

Σαλαμίνα: Καμένα σπίτια βγήκαν «κίτρινα»- Αντιδράσεις από τους πυρόπληκτους

Η γυναίκα ξέσπασε μπροστά στις κάμερες, καθώς μετά την κόλαση φωτιάς δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από το σπίτι, μόνο τα μπετά. Μετά την αυτοψία των μηχανικών το σπίτι τους στα Περιστέρια Σαλαμίνας χαρακτηρίστηκε «κίτρινο», δηλαδή επισκευάσιμο. 

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«Όχι δεν επισκευάζεται αυτό, αν δείτε τις ρωγμές που έχει εκεί. Ξέρω εγώ ότι η πλάκα αυτή αντέχει;», συμπλήρωσε.

Ακόμα και το σπίτι του Πολωνού «Γκαουντί» που έγινε παρανάλωμα του πυρός βγήκε κι αυτό «κίτρινο» από τα κλιμάκια των μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής.  

Σαλαμίνα: Καμένα σπίτια βγήκαν «κίτρινα»- Αντιδράσεις από τους πυρόπληκτους

Τα κλιμάκια των μηχανικών έχουν ήδη ολοκληρώσει τον τεχνικό έλεγχο σε 15 σπίτια που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες από την πύρινη λαίλαπα. 

Περιστέρια: «Κόκκινη» χαρακτηρίστηκε μία παραλιακή καφετέρια

«Κόκκινη», δηλαδή κατεδαφιστέα, βγήκε από το κλιμάκιο των μηχανικών μια καφετέρια στην παραλία της περιοχής.  

Σαλαμίνα: Καμένα σπίτια βγήκαν «κίτρινα»- Αντιδράσεις από τους πυρόπληκτους

«Ήρθε η επιτροπή το έβγαλε ακατάλληλο, ολική καταστροφή, με σκοπό να κλείσει επιχείρηση», είπε ο ιδιοκτήτης της καφετέριας. 

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