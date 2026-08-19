Το βίντεο που πόσταρε η Ραφαέλα Ψαρρού από τη Σίφνο

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, παίρνοντας μια γενναία δόση από ελληνικό καλοκαίρι!

Όλο αυτό το διάστημα, το ερωτευμένο ζευγάρι μοιράζεται διάφορες οικογενειακές στιγμές, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν το γέλιο, η ανεμελιά, η αλμύρα και το απέραντο γαλάζιο.

Φανατική οπαδός των Κυκλάδων η Ραφαέλα Ψαρρού

Είτε είναι μόνοι είτε με παρέα, οι δυο τους ξέρουν πώς να περνούν καλά, με τις φωτογραφίες που ανεβάζουν στα social media να αποτυπώνουν πλήρως την ανεβασμένη διάθεσή τους!

Αυτή την εβδομάδα, ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού «όργωσαν» τις Κυκλάδες με σκάφος, πραγματοποιώντας στάσεις σε δημοφιλή νησιά του Αιγαίου μαζί με τα παιδιά τους, Φίλιππο και Κάλλη.

Γιώργος Καράβας: Η σκαφάτη βόλτα στις Κυκλάδες με την οικογένειά του

Η μέρα τους ξεκίνησε από την Κύθνο και συνεχίστηκε στη Σέριφο, όπου σταμάτησαν για μια βουτιά στα καταγάλανα νερά. Επόμενος σταθμός του τουρ τους ήταν η Σίφνος. Εκεί, η ευτυχισμένη οικογένεια δεν έμεινε μόνο στη θάλασσα, αλλά γευμάτισε και περιηγήθηκε στα γραφικά σοκάκια, ολοκληρώνοντας έτσι μια γεμάτη μέρα στις Κυκλάδες!

Η ανάρτηση της Ραφαέλας Ψαρρού στο Instagram

Το ζευγάρι γνωρίζει πόσο πολύτιμες είναι οι στιγμές ξεκούρασης μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, γι' αυτό και οι εξορμήσεις έχουν σταθερή θέση στο πρόγραμμά τους χειμώνα-καλοκαίρι!