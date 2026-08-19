Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Σκαφάτες διακοπές στις Κυκλάδες!

Οι οικογενειακές φωτογραφίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο

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Το βίντεο που πόσταρε η Ραφαέλα Ψαρρού από τη Σίφνο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού απολαμβάνουν διακοπές στις Κυκλάδες με τα παιδιά τους.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται οικογενειακές στιγμές γεμάτες γέλιο και ανεμελιά στα social media.
  • Ξεκίνησαν από την Κύθνο, επισκέφτηκαν τη Σέριφο για μπάνιο και συνέχισαν στη Σίφνο για γεύμα και περιήγηση.
  • Η οικογένεια εκτιμά τις στιγμές ξεκούρασης από την καθημερινότητα, με εξορμήσεις όλο το χρόνο.

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, παίρνοντας μια γενναία δόση από ελληνικό καλοκαίρι!

Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»

Όλο αυτό το διάστημα, το ερωτευμένο ζευγάρι μοιράζεται διάφορες οικογενειακές στιγμές, στις οποίες πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν το γέλιο, η ανεμελιά, η αλμύρα και το απέραντο γαλάζιο.

Φανατική οπαδός των Κυκλάδων η Ραφαέλα Ψαρρού

Φανατική οπαδός των Κυκλάδων η Ραφαέλα Ψαρρού

Είτε είναι μόνοι είτε με παρέα, οι δυο τους ξέρουν πώς να περνούν καλά, με τις φωτογραφίες που ανεβάζουν στα social media να αποτυπώνουν πλήρως την ανεβασμένη διάθεσή τους!

Αυτή την εβδομάδα, ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού «όργωσαν» τις Κυκλάδες με σκάφος, πραγματοποιώντας στάσεις σε δημοφιλή νησιά του Αιγαίου μαζί με τα παιδιά τους, Φίλιππο και Κάλλη.

Γιώργος Καράβας: Η σκαφάτη βόλτα στις Κυκλάδες με την οικογένειά του

Γιώργος Καράβας: Η σκαφάτη βόλτα στις Κυκλάδες με την οικογένειά του

Η μέρα τους ξεκίνησε από την Κύθνο και συνεχίστηκε στη Σέριφο, όπου σταμάτησαν για μια βουτιά στα καταγάλανα νερά. Επόμενος σταθμός του τουρ τους ήταν η Σίφνος. Εκεί, η ευτυχισμένη οικογένεια δεν έμεινε μόνο στη θάλασσα, αλλά γευμάτισε και περιηγήθηκε στα γραφικά σοκάκια, ολοκληρώνοντας έτσι μια γεμάτη μέρα στις Κυκλάδες!

Γιώργος Καράβας: Το υπέροχο roadtrip στο εξωτερικό με την οικογένειά του

 

Η ανάρτηση της Ραφαέλας Ψαρρού στο Instagram

Το ζευγάρι γνωρίζει πόσο πολύτιμες είναι οι στιγμές ξεκούρασης μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, γι' αυτό και οι εξορμήσεις έχουν σταθερή θέση στο πρόγραμμά τους χειμώνα-καλοκαίρι!

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
 |
ΡΑΦΑΕΛΑ ΨΑΡΡΟΥ
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