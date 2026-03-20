Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»

Μια εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Καράβας στην εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube

Ανάμεσα σε άλλα, το μοντέλο και παρουσιαστής αποκάλυψε και την κρίση που πέρασε ο γάμος του με τη Ραφαέλα Ψαρρού, τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καράβας αποκάλυψε ότι στα 15 χρόνια που είναι μαζί πέρασαν μια κρίση τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών τους, καθώς η Ραφαέλα Ψαρρού ζορίστηκε με την όλη κατάσταση.

«Εννοείται ότι περάσαμε κρίση με τη Ραφαέλα. Δε διαφέρουμε σε τίποτα από τα άλλα ζευγάρια. Δυο άνθρωποι είμαστε, δυο διαφορετικές προσωπικότητες που ήρθαμε κοντά. Απλά, προσπαθούμε να βλέπουμε ο ένας στον άλλον τα θετικά και όχι τα αρνητικά. Έχουμε περάσει περιόδους έντασης, και κρίσης ίσως. Ιδίως όταν τα παιδιά ήταν μικρά που η Ραφαέλα, θέλοντας και μη, ιδίως ως μαμά, που είναι πολύ ιερός ο ρόλος της μαμάς ιδίως στο αρχικό στάδιο των παιδιών που την έχουν ανάγκη 100%, εκεί δυσκολεύτηκε.

Δυσκολεύτηκε γιατί ήταν μικρή, δεν είχε χρόνο για εκείνη, πολλές ευθύνες είχαν πέσει πάνω μου γιατί δούλευα και πολλές φορές ήμουν εκτός, ταξίδευα συχνά στο εξωτερικό και είχα και τα γυμναστήρια. Ξύπναγα 8 το πρωί, άφηνα ένα δίωρο το μεσημέρι για να είμαι με τη Ραφαέλα στο σπίτι και να τρώμε μαζί και μετά έφευγα και γύρναγα 10-11 το βράδυ. Κι αυτό επαναλαμβανόταν κάθε μέρα. Μόλις μεγάλωσαν λίγο τα παιδιά, άρχισε να κάνει πράγματα που ήθελε και να εργάζεται κι εκεί τα πράγματα επέστρεψαν στο δρόμο που θέλαμε», ανέφερε.

Και στη συνέχεια παραδέχτηκε: «Εκείνη την περίοδο η Ραφαέλα μου ζήταγε συνέχεια να μιλήσουμε, αλλά επειδή εγώ ήμουν πραγματικά κουρασμένος από τα γύρω-γύρω ίσως να μη της έδινα τον χρόνο που ήθελε. Όταν γύρναγα 11 το βράδυ ήμουν τόσο κουρασμένος που το πολύ να μιλούσαμε κανένα τέταρτο… Προφανώς δεν είχα δείξει τη δέουσα προσοχή στο “θέλω να μιλήσουμε”… Της είχε στοιχίσει η γενικότερη κατάσταση. Τώρα είμαστε καλά, είμαστε μια ωραία παρέα οι τέσσερίς μας. Εγώ θέλω να μεγαλώσει η οικογένειά μας, η Ραφαέλα όχι».

Ο Γιώργος Καράβας κι η Ραφαέλλα Ψαρρού είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα κι αγαπημένα ζευγάρια στον χώρο της ελληνικής σόουμπιζ.

Το ζευγάρι μετρά πάνω από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Παντρεύτηκαν το 2012, μετά από έναν σύντομο αλλά δυνατό έρωτα, κι έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Φίλιππο και την Καλλιόπη, τα οποία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.