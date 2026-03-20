Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»

Η αποκάλυψη του μοντέλου και παρουσιαστή

20.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για τη Βάντα - Εσύ τι θα κάνεις;
20.03.26 , 19:14 Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πιέζει και το ελληνικό χρέος!
20.03.26 , 19:07 Cash or Trash: Ο Πρόδρομος θέλει τριψήφιο ποσό για το κιάλι του
20.03.26 , 18:52 Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
20.03.26 , 18:42 Η KOSMORIDE στο Athens Bike Festival 2026
20.03.26 , 18:30 Οι Patriot στη Σαουδική Αραβία εν δράσει σε βίντεο!
20.03.26 , 18:17 Τραμπ: Λάνσαρε χρυσά sneakers που κοστίζουν 180.000 δολάρια!
20.03.26 , 17:58 Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
20.03.26 , 17:31 Eξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ του Ιράν ο Τραμπ!
20.03.26 , 17:30 Ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων στα τρένα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου
20.03.26 , 17:16 Σημαντική διεθνής αναγνώριση για το «Όραμα Ελπίδας»
20.03.26 , 17:10 Γιόζεφ Βαν Ντε Μπεργκ: O Ολλανδός ηθοποιός που είχε γίνει ορθόδοξος μοναχός
20.03.26 , 17:08 Τα Κακά Παιδιά: Η παιδική ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star
20.03.26 , 16:27 Συνελήφθη οδηγός σχολικού που έκανε ναρκωτικά λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών
20.03.26 , 16:15 Γιατί οι online πλατφόρμες ανθίζουν τους χειμερινούς μήνες
Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη;”»
Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια
Ο Γλάρος του Τσέχωφ: Ποιοι πήγαν στην επίσημη πρεμιέρα
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Λάππου
Φίλιππος Μιχόπουλος για Κωνσταντίνα Ευριπίδου: «Η rockstar μου»
Μεσσαροπούλου: «Ο Ant1 θέλει να ξεκινάνε όλες οι εκπομπές στις 10:00»
Ελένη Βουλγαράκη: Το elegant σαλόνι του νέου της σπιτιού στην Πορτογαλία
Χωρίζει πασίγνωστο ζευγάρι ηθοποιών - Έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Κουτσουμπής για πατρότητα: «Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής μου»
Η συγκίνηση της Μαριάννας Γεωργαντή στον αέρα του ΟΡΕΝ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Καράβα στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Καράβας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού, όπου μίλησε για την κρίση στον γάμο του με τη Ραφαέλα Ψαρρού.
  • Η κρίση συνέβη τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών τους, καθώς η Ραφαέλα δυσκολεύτηκε με τις ευθύνες της μητρότητας.
  • Ο Γιώργος αναγνώρισε ότι ήταν κουρασμένος και δεν έδινε την προσοχή που χρειαζόταν στη Ραφαέλα.
  • Τώρα, η οικογένεια είναι σε καλή κατάσταση και ο Γιώργος επιθυμεί να μεγαλώσει την οικογένεια, ενώ η Ραφαέλα όχι.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και έχει δύο παιδιά, τον Φίλιππο και την Καλλιόπη.

Μια εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιώργος Καράβας στην εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube

Ανάμεσα σε άλλα, το μοντέλο και παρουσιαστής αποκάλυψε και την κρίση που πέρασε ο γάμος του με τη Ραφαέλα Ψαρρού, τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καράβας αποκάλυψε ότι στα 15 χρόνια που είναι μαζί πέρασαν μια κρίση τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση των παιδιών τους, καθώς η Ραφαέλα Ψαρρού ζορίστηκε με την όλη κατάσταση. 

«Εννοείται ότι περάσαμε κρίση με τη Ραφαέλα. Δε διαφέρουμε σε τίποτα από τα άλλα ζευγάρια. Δυο άνθρωποι είμαστε, δυο διαφορετικές προσωπικότητες που ήρθαμε κοντά. Απλά, προσπαθούμε να βλέπουμε ο ένας στον άλλον τα θετικά και όχι τα αρνητικά. Έχουμε περάσει περιόδους έντασης, και κρίσης ίσως. Ιδίως όταν τα παιδιά ήταν μικρά που η Ραφαέλα, θέλοντας και μη, ιδίως ως μαμά, που είναι πολύ ιερός ο ρόλος της μαμάς ιδίως στο αρχικό στάδιο των παιδιών που την έχουν ανάγκη 100%, εκεί δυσκολεύτηκε.

Δυσκολεύτηκε γιατί ήταν μικρή, δεν είχε χρόνο για εκείνη, πολλές ευθύνες είχαν πέσει πάνω μου γιατί δούλευα και πολλές φορές ήμουν εκτός, ταξίδευα συχνά στο εξωτερικό και είχα και τα γυμναστήρια. Ξύπναγα 8 το πρωί, άφηνα ένα δίωρο το μεσημέρι για να είμαι με τη Ραφαέλα στο σπίτι και να τρώμε μαζί και μετά έφευγα και γύρναγα 10-11 το βράδυ. Κι αυτό επαναλαμβανόταν κάθε μέρα. Μόλις μεγάλωσαν λίγο τα παιδιά, άρχισε να κάνει πράγματα που ήθελε και να εργάζεται κι εκεί τα πράγματα επέστρεψαν στο δρόμο που θέλαμε», ανέφερε. 

Και στη συνέχεια παραδέχτηκε: «Εκείνη την περίοδο η Ραφαέλα μου ζήταγε συνέχεια να μιλήσουμε, αλλά επειδή εγώ ήμουν πραγματικά κουρασμένος από τα γύρω-γύρω ίσως να μη της έδινα τον χρόνο που ήθελε. Όταν γύρναγα 11 το βράδυ ήμουν τόσο κουρασμένος που το πολύ να μιλούσαμε κανένα τέταρτο… Προφανώς δεν είχα δείξει τη δέουσα προσοχή στο “θέλω να μιλήσουμε”… Της είχε στοιχίσει η γενικότερη κατάσταση. Τώρα είμαστε καλά, είμαστε μια ωραία παρέα οι τέσσερίς μας. Εγώ θέλω να μεγαλώσει η οικογένειά μας, η Ραφαέλα όχι».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Γιώργου Καράβα στη Νάνσυ Παραδεισανού

Ο Γιώργος Καράβας κι η Ραφαέλλα Ψαρρού είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα κι αγαπημένα ζευγάρια στον χώρο της ελληνικής σόουμπιζ.

Το ζευγάρι μετρά πάνω από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Παντρεύτηκαν το 2012, μετά από έναν σύντομο αλλά δυνατό έρωτα, κι έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Φίλιππο και την Καλλιόπη, τα οποία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους.

