Η Μαντόνα στην Πάτμο - Το δείπνο σε ταβέρνα και η στάση σε κατάστημα

Το βίντεο που ανέβασε χρήστης του TikTok με τη «βασίλισσα» της Ποπ!

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαντόνα βρίσκεται στην Πάτμο για καλοκαιρινές διακοπές, μετά τα Μετέωρα και την Κέρκυρα.
  • Εθεάθη στη Σκάλα, κινούμενη διακριτικά με προσωπική ασφάλεια, αποφεύγοντας δημόσιες εμφανίσεις.
  • Δείπνησε σε παραθαλάσσια ταβέρνα, όπου η ασφάλειά της απέτρεψε προσέγγιση από θαυμαστές.
  • Επισκέφθηκε κατάστημα τουριστικών ειδών, αλλά δεν παρέλαβε τα προϊόντα άμεσα.
  • Βίντεο στο TikTok δείχνει την παρουσία της στην ταβέρνα, με χιουμοριστικό σχόλιο από επισκέπτη.

Μετά τα Μετέωρα και την Κέρκυρα, στην Πάτμο βρέθηκε τις τελευταίες ώρες η Μαντόνα, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ελλάδα. Η ποπ σταρ εθεάθη στην περιοχή της Σκάλας, όπου κινήθηκε διακριτικά στα σοκάκια του νησιού, με στενή συνοδεία από την προσωπική της ασφάλεια.

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Η παρουσία της έγινε αντιληπτή από κατοίκους κι επισκέπτες, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια δημόσια εμφάνιση. Οι μετακινήσεις της πραγματοποιήθηκαν με χαμηλό προφίλ, καθώς η ίδια φέρεται να επέλεξε να αποφύγει την έκθεση και τη συγκέντρωση του κόσμου γύρω της.

Στο νησί των Δωδεκανήσων, η «βασίλισσα της Ποπ» εμφανίστηκε στη Σκάλα, έναν από τους πιο πολυσύχναστους οικισμούς της Πάτμου, επιλέγοντας ωστόσο να κινηθεί χωρίς δημοσιότητα.

Η Μαντόνα στην Πάτμο - Το δείπνο σε ταβέρνα και η στάση σε κατάστημα

Η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα /Φωτογραφία Instagram

Δείπνο της Μαντόνα σε ταβέρνα της Πάτμου

Το προηγούμενο βράδυ, η Μαντόνα δείπνησε σε γνωστή παραθαλάσσια ταβέρνα με θαλασσινά στην Πάτμο. Το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά, όμως για την τραγουδίστρια είχε επιλεγεί τραπέζι σε πιο απομακρυσμένο σημείο, μακριά από τους υπόλοιπους πελάτες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της εκεί, μια παρέα επιχείρησε να την πλησιάσει, όμως η προσωπική της ασφάλεια παρενέβη άμεσα και απέτρεψε την προσέγγιση. Λίγο αργότερα, γυναίκα από τη συνοδεία της πήγε προς τους ανθρώπους που επιχείρησαν να της μιλήσουν και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της παρέας της Μαντόνα.

@anagnw27 Διακοπές με Madonna στη Πατμο 🇬🇷 #fy #patmos #Madonna #greece #madonnafans ♬ Like A Prayer (7" Remix Edit) [2022 Remaster] - Madonna

Στάση σε κατάστημα στη Σκάλα Πάτμου

Κατά τη βόλτα της στη Σκάλα, η Μαντόνα μπήκε και σε κατάστημα με τουριστικά είδη. Περιηγήθηκε στον χώρο και ξεχώρισε ορισμένα προϊόντα που της τράβηξαν το ενδιαφέρον, χωρίς να τα παραλάβει εκείνη τη στιγμή.

Αργότερα, άνθρωποι από το περιβάλλον της επέστρεψαν στο κατάστημα και παρέλαβαν τα αντικείμενα που είχε επιλέξει. Η συγκεκριμένη στάση προστέθηκε στις περιορισμένες μετακινήσεις που έγιναν αντιληπτές κατά την παραμονή της στο νησί. 

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Η Μαντόνα με την πολυπληθή παρέα της 

Η Μαντόνα με την πολυπληθή παρέα της /Φωτογραφία Instagram

Βίντεο στο TikTok από την παρουσία της Μαντόνα

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε στο TikTok βίντεο από επισκέπτη της ταβέρνας, στο οποίο διακρίνεται να περνάει από πίσω η Μαντόνα. Η ανάρτηση γράφει: «Διακοπές με Madonna στη Πατμο 🇬🇷», ενώ ο χρήστης σχολίασε χιουμοριστικά: «Όταν σου χαλάει το πλάνο η Μαντόνα, γιατί είχε όρεξη για τυροκαυτερή».

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