Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε ότι χώρισε με τη σύντροφό του, Αγγελική, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος την Τετάρτη, μέσω ανάρτησης στα προσωπικά του social media και ειδικότερα μέσα από story στο Instagram, επιλέγοντας να δημοσιοποιήσει ο ίδιος το τέλος της κοινής τους πορείας.

Στο μήνυμα που δημοσίευσε, ο ηθοποιός και μοντέλο έγραψε: «Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».

Το insta story του Γιάννη Σπαλιάρα

Με την ανάρτησή του δεν αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό. Από το περιεχόμενο του μηνύματός του προκύπτει ότι θέλησε να κλείσει αυτό το κεφάλαιο με σεβασμό προς την πρώην σύντροφό του και με αναφορά στις στιγμές που μοιράστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Η σχέση του Γιάννη Σπαλιάρα με την Αγγελική

Ο Γιάννης Σπαλιάρας είχε κρατήσει τη σχέση του με την Αγγελική μακριά από έντονη δημοσιότητα. Η σύντροφός του, όπως αναφέρεται στις πηγές, δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως οδοντίατρος, ενώ σε άλλη αναφορά περιγράφεται ότι εργαζόταν ως βοηθός οδοντιάτρου. Σε κάθε περίπτωση, βρισκόταν εκτός του χώρου της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από κοινές εμφανίσεις και στιγμιότυπα που ήρθαν στη δημοσιότητα, με μία από τις πιο προβεβλημένες δημόσιες εμφανίσεις τους να τοποθετείται το καλοκαίρι του 2023 στη Μύκονο. Παρότι απέφευγαν τις συχνές κοσμικές εξόδους, κατά καιρούς μοιράζονταν εικόνες από ταξίδια και από την καθημερινότητά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά για τη σχέση τους, οι δυο τους συγκατοικούσαν από πολύ νωρίς. Ο ίδιος ο Γιάννης Σπαλιάρας είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη δυναμική της σχέσης τους και για το πώς είχε εξελιχθεί.

Οι παλιότερες δηλώσεις για γάμο, συγκατοίκηση και οικογένεια

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Espresso και τη Σπυριδούλα Τριάντου, το μοντέλο είχε πει για τη σύντροφό του: «Η Αγγελική είναι πολύ διαφορετική από τις κοπέλες που έχω γνωρίσει. Είναι πιο ανεξάρτητη, και από την αρχή μου έδωσε την αίσθηση πως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου για τον Γιάννη και όχι για τον Σπαλιάρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί επώνυμοι έχουν ανασφάλειες, και αυτό γιατί δυστυχώς πολλοί μας θέλουν όχι γι’ αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα».

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στο ενδεχόμενο γάμου, λέγοντας: «Σκεφτόμαστε τον γάμο, χωρίς να έχουμε μπει στη διαδικασία να πούμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε ότι είμαστε καλά μαζί ερχόμαστε πιο κοντά και μας έχει περάσει απ’ το μυαλό. Με την Αγγελική, άλλωστε, μένουμε μαζί από την πρώτη στιγμή. Συγκατοικούμε».

Σε μεταγενέστερες τοποθετήσεις του είχε αναφέρει ότι ζούσε «σαν παντρεμένος» και ότι θα ήθελε να αποκτήσει παιδί, ενώ είχε μιλήσει και για τη δημιουργία οικογένειας ως σκέψη που υπήρχε στη σχέση τους.

Τι είχε απαντήσει ο Σπαλιάρας για δημοσιεύματα κρίσης

Ακόμη και τον περασμένο Ιούνιο, όταν είχε κληθεί να σχολιάσει δημοσιεύματα που παρουσίαζαν τη σχέση του να περνά κρίση, ο Γιάννης Σπαλιάρας είχε διαψεύσει αυτά τα σενάρια. Τότε είχε δηλώσει: «Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Όλα καλά».

Παρά τις προηγούμενες αυτές δημόσιες αναφορές, η σχέση ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερα χρόνια. Από τις αναρτήσεις και τις έως τώρα δημόσιες τοποθετήσεις δεν έχει δοθεί κάποια επιπλέον εξήγηση για το τι οδήγησε την απόφαση αυτή.