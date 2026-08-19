Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της Καινούργιου

Θα είναι κουμπάρος στον γάμο της παρουσιάστριας με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είχε πει ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μοιράστηκε φωτογραφία με την κόρη της Κατερίνας Καινούργιου, Ξένια, από τις διακοπές τους στην Πάρο.
  • Η Καινούργιου περνά το καλοκαίρι με την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Η φιλία του Ανέστη με την Καινούργιου είναι στενή και θα είναι κουμπάρος στον γάμο της.
  • Ο Ανέστης είχε δηλώσει ότι η Κατερίνα είναι στα καλύτερά της και η φιλία τους έχει δοκιμαστεί.
  • Οι φωτογραφίες δείχνουν ιδιαίτερες στιγμές του Ανέστη με τη μικρή Ξένια.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μοιράστηκε μέσω Instagram φωτογραφία με τη μικρή Ξένια, κόρη της Κατερίνας Καινούργιου, από την Πάρο, όπου η παρουσιάστρια περνάει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με την οικογένειά της. Η ανάρτηση ανέδειξε τη στενή σχέση του γνωστού youtuber με την παρουσιάστρια και το οικογενειακό της περιβάλλον.

Η Κατερίνα Καινούργιου φιλοξενήθηκε στο podcast του φίλου της Ανέστη Ευαγγελόπουλου

Η Κατερίνα Καινούργιου φιλοξενήθηκε στο podcast του φίλου της Ανέστη Ευαγγελόπουλου /Φωτογραφία Instagram

Η συνάντηση έγινε στο νησί των Κυκλάδων, όπου η KatKen βρίσκεται εδώ κι αρκετές εβδομάδες. Πρόκειται για το πρώτο καλοκαίρι που περνάει εκεί με τη μικρούλα της, έχοντας στο πλευρό της και τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

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Οι εικόνες που δημοσίευσε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος τον δείχνουν σε ιδιαίτερα ζεστές στιγμές με τη μικρή Ξένια. Σε ένα στιγμιότυπο ποζάρει έχοντάς την αγκαλιά, ενώ σε δεύτερη φωτογραφία στέκεται δίπλα της στο αυτοκίνητο, αγγίζοντας το χέρι της.

Η ανάρτηση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου

Η σχέση Ανέστη Ευαγγελόπουλου - Κατερίνας Καινούργιου

Η φιλία του Ανέστη Ευαγγελόπουλου με την Κατερίνα Καινούργιου μετράει ήδη αρκετά χρόνια. Ο ρόλος του στη ζωή της παρουσιάστριας δεν περιορίζεται σε μια απλή φιλική σχέση, καθώς αναμένεται να συνδεθεί μαζί της και σε οικογενειακό επίπεδο.

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Έχει γίνει γνωστό ότι ο Ανέστης θα είναι κουμπάρος στον γάμο της Κατερίνας Καινούργιου με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η πληροφορία αυτή ενισχύει την εικόνα της στενής προσωπικής σχέσης που διατηρούν οι δύο πλευρές.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο κέντρο της Αθήνας

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο κέντρο της Αθήνας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τι είχε δηλώσει ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος για τον γάμο

Σε δηλώσεις που είχε κάνει πριν από τρεις μήνες στην εκπομπή Πρωινό, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος είχε μιλήσει ανοιχτά τόσο για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παρουσιάστρια όσο και για τον δικό του ρόλο στο επόμενο βήμα της προσωπικής της ζωής.

Συγκεκριμένα είχε δηλώσει: «Η Κατερίνα Καινούργιου είναι στα καλύτερά της. Θα είμαι κουμπάρος στον γάμο της, το έχω πει. Αυτή η φιλία έχει δεθεί και έχει δοκιμαστεί με πάρα πολλούς τρόπους. Θα έρθει και η κουμπαριά να το επικυρώσει».

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