Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας

Η μικρή Ξένια μεγαλώνει και ξετρελαίνει τη μαμά της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη μητρότητα με την κόρη της Ξένια.
  • Ο νονός της Ξένιας, Ανέστης Ευαγγελόπουλος, πέρασε ποιοτικό χρόνο μαζί της ως babysitter.
  • Δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία όπου το χεράκι της Ξένιας κρατά το δάχτυλο του νονού της.
  • Η Καινούργιου ανησυχεί για την ανατροφή της κόρης της και την επιρροή της αναγνωρισιμότητάς της.
  • Η καθημερινότητά της είναι γεμάτη ευτυχισμένες στιγμές και ισορροπία ανάμεσα σε οικογένεια και δουλειά.

Σε μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία απολαμβάνει κάθε στιγμή της μητρότητας δίπλα στη μικρή της πριγκίπισσα.

Η παρουσιάστρια δεν κρύβει τη μεγάλη της αδυναμία στην κορούλα της και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρές, καθημερινές στιγμές που έχουν γεμίσει την καρδιά της με χαρά και συγκίνηση.

Καινούργιου: Τρελαίνομαι όπως όλες οι μανούλες-Πήρα τον άντρα μου FaceTime!

Αυτή τη φορά, η αφορμή για ένα ιδιαίτερα τρυφερό story ήρθε από τον νονό της μικρής Ξένιας και στενό φίλο της παρουσιάστριας, Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Ο ίδιος βρέθηκε στο σπίτι της Κατερίνας στο Κολωνάκι και πέρασε ποιοτικό χρόνο με τη βαφτιστήρα του, αναλαμβάνοντας για λίγο χρέη... babysitter.

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Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό μια συγκινητική φωτογραφία, η οποία δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή της παρουσιάστριας. Στο στιγμιότυπο, το μικροσκοπικό χεράκι της Ξένιας κρατά τρυφερά το δάχτυλο του νονού της, σε μια εικόνα γεμάτη αγάπη, στοργή και ζεστασιά.

Η Κατερίνα Καινούργιου, εμφανώς συγκινημένη από τη συγκεκριμένη στιγμή, έκανε αμέσως repost τη φωτογραφία στα stories της, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πόσο απολαμβάνει τις νέες εμπειρίες της ως μητέρα. Άλλωστε, από την ημέρα που ήρθε στον κόσμο η κόρη της, η παρουσιάστρια έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά της και πόσο διαφορετικά βλέπει πλέον τη ζωή.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει αναφερθεί δημόσια στις σκέψεις και τις ανησυχίες της γύρω από την ανατροφή της μικρής της. Μάλιστα, σε πρόσφατη εξομολόγησή της είχε παραδεχτεί πως ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της είναι να μεγαλώσει η κόρη της με απόλυτα φυσιολογικά πρότυπα, χωρίς να επηρεαστεί από την αναγνωρισιμότητα της μητέρας της.

«Δεν θέλω το παιδάκι μου να νομίζει ότι η μαμά του είναι κάτι διαφορετικό επειδή την αναγνωρίζουν στην τηλεόραση. Αυτός είναι ο φόβος μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η νέα καθημερινότητα της Κατερίνας Καινούργιου είναι γεμάτη από μικρές στιγμές ευτυχίας, ενώ όσοι βρίσκονται κοντά της μιλούν για μια γυναίκα που έχει βρει την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Και όπως φαίνεται, κάθε νέα φωτογραφία της μικρής Ξένιας αποτελεί τον καλύτερο λόγο για να χαμογελά και να μοιράζεται τη χαρά της με τους ανθρώπους που την ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια.
 

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