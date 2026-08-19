Ελένη Ράντου: Η ανάρτηση-ξέσπασμα μετά τη φωτογραφία με μπικίνι

«Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.08.26 , 18:45 «Όχι» του ΣτΕ στην επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους
19.08.26 , 18:45 Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της Καινούργιου
19.08.26 , 18:31 DS Automobiles: Μεγαλειώδης νίκη στο London E-PRIX
19.08.26 , 18:12 Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Σκαφάτες διακοπές στις Κυκλάδες!
19.08.26 , 18:02 Ρόδος: Ανησυχία για την κατακόρυφη αύξηση στα περιστατικά γαστρεντερίτιδας
19.08.26 , 17:48 Έλληνας καρδιοκατακτητής ανακοίνωσε τον χωρισμό από τη σύντροφό του!
19.08.26 , 17:25 Ελένη Ράντου: Η ανάρτηση-ξέσπασμα μετά τη φωτογραφία με μπικίνι
19.08.26 , 17:00 Φωτεινή Πετρογιάννη: Οι καλοκαιρινές πόζες με φόντο το ηλιοβασίλεμα
19.08.26 , 16:49 Βαθιά θλίψη στην κηδεία του ζευγαριού που έχασε τη ζωή του στη Σαλαμίνα
19.08.26 , 16:32 Starte - Μαριάννα Παπαμακαρίου: «Η ζωή μου γραφόταν πάντα με νότες!»
19.08.26 , 16:00 Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Γέρακα
19.08.26 , 16:00 Skincare: Tα λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη γήρανση
19.08.26 , 15:22 Το Ιράν σχεδιάζει να φέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη
19.08.26 , 15:03 Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δε γίνεται αυτό!» – Το πεπόνι που την άφησε άφωνη
19.08.26 , 14:13 Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Έλληνας καρδιοκατακτητής ανακοίνωσε τον χωρισμό από τη σύντροφό του!
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Βαθιά θλίψη στην κηδεία του ζευγαριού που έχασε τη ζωή του στη Σαλαμίνα
Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
Τουρισμός για Όλους: Δύο μέρες ακόμα για αιτήσεις – Ποιοι παίρνουν έως 600€
Ελένη Ράντου: Η ανάρτηση-ξέσπασμα μετά τη φωτογραφία με μπικίνι
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Facebook
Δείτε απόσπασμα από παλιότερη συνέντευξη της Ελένης Ράντου στον Τάσο Τρύφωνος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ράντου δημοσίευσε φωτογραφία με μπικίνι στη Λευκάδα, σχολιάζοντας κοινωνικές αγκυλώσεις.
  • Αντιτάχθηκε στον συντηρητισμό, τα έμφυλα στερεότυπα και τον ηλικιακό ρατσισμό.
  • Τόνισε ότι οι γυναίκες πρέπει να επιλέγουν ρούχα που τις κάνουν να νιώθουν άνετα, ανεξαρτήτως ηλικίας.
  • Κατήγγειλε ότι η κοινωνία περιμένει από τις γυναίκες να ντύνονται για να προσελκύουν ανδρικά βλέμματα.
  • Η ανάρτησή της προάγει την αυτοπεποίθηση και την αποδοχή του εαυτού σε κάθε ηλικία.

Με αφορμή τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Λευκάδα, η Ελένη Ράντου δημοσίευσε μια αυθόρμητη φωτογραφία της με μπικίνι στην παραλία, μετατρέποντάς τη σε ένα αιχμηρό σχόλιο για τις κοινωνικές αγκυλώσεις. 

Η Ελένη Ράντου σε summer mood: Η εμφάνιση με κόκκινο μπικίνι σε πισίνα!

Η 62χρονη ηθοποιός τοποθετήθηκε ανοιχτά απέναντι στον συντηρητισμό, τα έμφυλα στερεότυπα και τον ηλικιακό ρατσισμό που εξακολουθούν να καταδιώκουν την εικόνα μιας γυναίκας όσο εκείνη μεγαλώνει.

Η Ελένη Ράντου έχει γνώμη και τολμάει να την εκφράζει δημόσια!

Η Ελένη Ράντου έχει γνώμη και τολμάει να την εκφράζει δημόσια! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Αν δει κάνεις μια αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρόνης... στην παράλια με μαγιό, σαν κοινωνικό πείραμα, τα συμπεράσματα που βγάζει για τον συντηρητισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό, (λες και πρέπει μετά τα 50 στη θάλασσα μια γυναίκα να φοράει μπουργκα), για την επιτρεπτή εικόνα μιας γυναίκας όταν δεν είναι πλέον σε ηλικία να πολλαπλασιαστεί, ειλικρινά μου έρχονται γέλια! 2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το 60! Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση... να το κάνει για πάρτη της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος! Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε», έγραψε στο προφίλ της στο Facebook η Ελένη Ράντου.

Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου

Με τα λόγια της, η καταξιωμένη ηθοποιός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας: να επιλέγουν αυτό που τις κάνει να νιώθουν άνετα, χωρίς να υπολογίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα ή το βλέμμα των άλλων.

Ελένη Ράντου: Ποζάρει με πουά μαγιό στις διακοπές της στη Λευκάδα

Η φωτογραφία της Ελένης Ράντου που έγινε αντικείμενο σχολιασμού

Η φωτογραφία της Ελένης Ράντου που έγινε αντικείμενο σχολιασμού /Φωτογραφία Facebook

Πριν από λίγες ημέρες, η Ελένη Ράντου, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Λευκάδα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της με μπικίνι στην παραλία, η οποία στάθηκε αφορμή για να θίξει το θέμα του ηλικιακού ρατσισμού και του κοινωνικού συντηρητισμού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΡΑΝΤΟΥ
 |
ΜΠΙΚΙΝΙ
 |
ΛΕΥΚΑΔΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανέστης Ευαγγελόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της Καινούργιου
Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Καράβας - Ραφαέλα Ψαρρού: Σκαφάτες διακοπές στις Κυκλάδες!
Γιάννης Σπαλιάρας
Celebrities & Gossip Νεα
Έλληνας καρδιοκατακτητής ανακοίνωσε τον χωρισμό από τη σύντροφό του!
Φωτεινή Πετρογιάννη
Celebrities & Gossip Νεα
Φωτεινή Πετρογιάννη: Οι καλοκαιρινές πόζες με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Μαριάννα Παπαμακαρίου
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Μαριάννα Παπαμακαρίου: «Η ζωή μου γραφόταν πάντα με νότες!»
Κατερίνα Παπουτσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δε γίνεται αυτό!» – Το πεπόνι που την άφησε άφωνη
Άρης Μουγκοπέτρος
Celebrities & Gossip Νεα
Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
Βίκυ Καγιά - Ηλίας Κρασσάς
Celebrities & Gossip Νεα
Καγιά - Κρασσάς: Παθιασμένα φιλιά και αγκαλιές σε παραλία της Μυκόνου
Ανδρομάχη
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρομάχη: Παιχνίδια και αγκαλιές με τον κατάξανθο γιο της στην παραλία
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top