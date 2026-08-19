Με αφορμή τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Λευκάδα, η Ελένη Ράντου δημοσίευσε μια αυθόρμητη φωτογραφία της με μπικίνι στην παραλία, μετατρέποντάς τη σε ένα αιχμηρό σχόλιο για τις κοινωνικές αγκυλώσεις.

Η 62χρονη ηθοποιός τοποθετήθηκε ανοιχτά απέναντι στον συντηρητισμό, τα έμφυλα στερεότυπα και τον ηλικιακό ρατσισμό που εξακολουθούν να καταδιώκουν την εικόνα μιας γυναίκας όσο εκείνη μεγαλώνει.

Η Ελένη Ράντου έχει γνώμη και τολμάει να την εκφράζει δημόσια! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Αν δει κάνεις μια αυθόρμητη ανάρτηση μιας 62χρόνης... στην παράλια με μαγιό, σαν κοινωνικό πείραμα, τα συμπεράσματα που βγάζει για τον συντηρητισμό μας, τον ηλικιακό ρατσισμό, (λες και πρέπει μετά τα 50 στη θάλασσα μια γυναίκα να φοράει μπουργκα), για την επιτρεπτή εικόνα μιας γυναίκας όταν δεν είναι πλέον σε ηλικία να πολλαπλασιαστεί, ειλικρινά μου έρχονται γέλια! 2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το 60! Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση... να το κάνει για πάρτη της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος! Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ό,τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε», έγραψε στο προφίλ της στο Facebook η Ελένη Ράντου.

Η ανάρτηση της Ελένης Ράντου

Με τα λόγια της, η καταξιωμένη ηθοποιός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας: να επιλέγουν αυτό που τις κάνει να νιώθουν άνετα, χωρίς να υπολογίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα ή το βλέμμα των άλλων.

Η φωτογραφία της Ελένης Ράντου που έγινε αντικείμενο σχολιασμού /Φωτογραφία Facebook

Πριν από λίγες ημέρες, η Ελένη Ράντου, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Λευκάδα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της με μπικίνι στην παραλία, η οποία στάθηκε αφορμή για να θίξει το θέμα του ηλικιακού ρατσισμού και του κοινωνικού συντηρητισμού.