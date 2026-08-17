Ελένη Ράντου: Ποζάρει με πουά μαγιό στις διακοπές της στη Λευκάδα

«Δεν είσαι νησί. Είσαι θεραπεία!!!», γράφει η αγαπημένη ηθοποιός

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Η έκπληξη επί σκηνής της Ελένης Ράντου στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου για τα γενέθλιά του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ράντου απολαμβάνει διακοπές στη Λευκάδα, έναν αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία με πουά μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου στον λογαριασμό της στο Facebook.
  • Στη λεζάντα, επαινεί τη Λευκάδα ως 'θεραπεία' και στέλνει ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο.
  • Η ηθοποιός βλέπει τις διακοπές ως ευκαιρία για χαλάρωση και ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της.
  • Αναζητά την επαφή με το κοινό, που την υποδέχεται με ενθουσιασμό σε αυθόρμητες στιγμές.

Η Ελένη Ράντου άφησε για λίγο πίσω τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και ταξίδεψε σε έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς, τη Λευκάδα.

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Η καταξιωμένη ηθοποιός φόρτισε μπαταρίες στο πανέμορφο νησί του Ιουνίου με τα καταγάλανα και τιρκουάζ νερά του. Μαγεμένη μάλιστα από το εντυπωσιακό τοπίο, δημοσίευσε ένα δροσερό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook από τις φετινές της διακοπές.

Φορώντας πουά μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου, ποζάρει καθισμένη σε ένα πέτρινο πεζούλι, ενώ η θάλασσα από πίσω της συνθέτει το κατάλληλο καλοκαιρινό φόντο!

Στη λεζάντα, η ηθοποιός μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τη Λευκάδα κι έστειλε ευχές στους διαδικτυακούς της φίλους για τον Δεκαπενταύγουστο.

«Λευκάδα πανέμορφη!!! Δεν είσαι νησί. Είσαι θεραπεία!!! Χρόνια μας πολλλλλαααα! Χρόνια σας πολλλλα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με ηλιοθεραπεία και ατελείωτες βουτιές, η Ελένη Ράντου προετοιμάζεται για τον χειμώνα, βλέποντας αυτές τις αποδράσεις ως την ιδανική ευκαιρία για να χαλαρώσει και να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της.

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Ακόμα και όταν είναι εκτός θεατρικής σκηνής, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια αναζητά την επαφή με το κοινό της, το οποίο λατρεύει να τη βλέπει σε αυθόρμητες στιγμές σαν κι αυτή, κάτι που αποτυπώνεται στις ενθουσιώδεις αντιδράσεις τους.

 

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