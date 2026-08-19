Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων, το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», της Τ.Κ. Βωβούσας, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2026

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα, καθώς κι ένα ελικόπτερο.

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