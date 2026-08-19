Φωτιά στο Ζαγόρι Ιωαννίνων

Εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση «Αυτιά»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ζαγόρι Ιωαννίνων, στη θέση «Αυτιά», το μεσημέρι της 19ης Αυγούστου.
  • Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρου.
  • Διαθέσιμα 2 οχήματα και 1 ελικόπτερο για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Η κατάσταση παρακολουθείται και θα υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξή της.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων, το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου. 

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα, καθώς κι ένα ελικόπτερο. 

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