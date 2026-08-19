Φωτιά αυτήν την ώρα στην Ανθούσα Αττικής / ΕΡΤ

Φωτιά ξέσπασε στον Γέρακα Αττικής το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8), σε χαμηλή και ξερή βλάστηση, δίπλα στην Αττική Οδό.

Στις φλόγες τυλίχθηκε σημείο όπου βρίσκονται πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που ανησύχησε τις Αρχές και προκάλεσε την άμεση κινητοποίησή τους.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για την κατάσβεση της εστίας.

Φωτιά στον Γέρακα: Εστάλη μήνυμα του 112

Μάλιστα, λίγο μετά ήχησε και το «112», ενημερώνοντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έλεγε το μήνυμα.