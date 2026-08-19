Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Γέρακα

Εστάλη μήνυμα του «112» - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Facebook (Πυρκαγιά Ενημέρωση / Alexandros Pisimisis)
Φωτιά αυτήν την ώρα στην Ανθούσα Αττικής / ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε στον Γέρακα Αττικής το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8) σε χαμηλή βλάστηση.
  • Η φωτιά πλησίασε πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ανησυχία στις Αρχές.
  • Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεση.
  • Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
  • Οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Φωτιά ξέσπασε στον Γέρακα Αττικής το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8), σε χαμηλή και ξερή βλάστηση, δίπλα στην Αττική Οδό.

Στις φλόγες τυλίχθηκε σημείο όπου βρίσκονται πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που ανησύχησε τις Αρχές και προκάλεσε την άμεση κινητοποίησή τους. 

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν για την κατάσβεση της εστίας.

Φωτιά στον Γέρακα: Εστάλη μήνυμα του 112 

Μάλιστα, λίγο μετά ήχησε και το «112», ενημερώνοντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έλεγε το μήνυμα.

Φωτιά στον Γέρακα: Εστάλη μήνυμα του 112 

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