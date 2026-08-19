Η δημοφιλής ηθοποιός, Μιμή Ντενίση, με το ταλέντο και την αριστοκρατική ομορφιά της έχει διαγράψει αξιοζήλευτη πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο, από νεαρή ηλικία, ενώ και έχει συνεργαστεί με σπουδαίους ηθοποιούς, αποσπώντας τις πιο θετικές κριτικές.

Η Μιμή Ντενίση στα 73 της χρόνια είναι πιο όμορφη από ποτέ / Φωτογραφία: NDP

Γνωρίζοντας καλύτερα τη Μιμή Ντενίση - Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1953, ενώ αποφοίτησε από το Λύκειο του Αμερικανικού Κολεγίου της Αγίας Παρασκευής

Ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου, ενώ ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @mimi_denissi

είναι Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης Πτυχιούχος του τμήματος Υποκριτικής της Δραματικής Σχολής του Γιώργου Θεοδοσιάδη

Μεταφράζει από 4 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά. Έχει μεταφράσει και διασκευάζει πάνω από 80 θεατρικά έργα, νουβέλες και μυθιστορήματα.

H Μιμή Ντενίση, ποζάρει χαμογελαστή με το σχεδιαστή μόδας Μιχάλη Ασλάνη (1994) / Φωτογραφία: NDP

Έχει γράψει πέντε έργα ιστορικού ενδιαφέροντος τη «Θεοδώρα», «Εγώ η Λασκαρίνα», «Η Πηνελόπη Δέλτα συναντάει το Μάγκα» και «Σμύρνη μου αγαπημένη» που παίχτηκαν για πολλές sold out σεζόν. Το έργο «Κι από Σμύρνη…Σαλονίκη» είναι η συνέχεια του έργου της «Σμύρνη μου Αγαπημένη» , το οποίο ανέβηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

, το οποίο ανέβηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Έχει διευθύνει τα αθηναϊκά θέατρα «Αθηνά», «Βρεττάνια», «Ακροπόλ», «Ιλίσια-Ντενίση» και «Ιλίσια-Βολανάκης»

H Μιμή Ντενίση το 2007 / Φωτογραφία: NDP

Το 2004 ίδρυσε τη δικιά της Δραματική Σχολή, «Κεντρική Σκηνή», όπου έχει συνεργαστεί με μεγάλα ελληνικά και διεθνή ονόματα του χώρου της υποκριτικής: Ολυμπία Δουκάκη, Μάρτιν Σέρμαν, Σοτιγκί Κουγιατέ, Δημήτρη Καταλειφό, Πέτρο Φιλιππίδη, Γιώτα Φέστα, Έφη Μουρίκη, Μιχάλη Μητρούση, Περικλή Μουστάκη κ.ά.

Το 2009 τιμήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση για τη συνολική προσφορά της στην Τέχνη και τα Γράμματα με μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διακρίσεις, τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής

με μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διακρίσεις, τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής Το 2019 βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Οικουμενικός Ελληνισμός και έλαβε τον τίτλο της Ύπατης προέδρου.

Οι γάμοι και η αδυναμία στην κόρη της, Μαριτίνα

Η Μιμή Ντενίση έχει κάνει δύο γάμους. Το 1981 παντρεύτηκε τον Γιάννη Φέρτη, αλλά το 1988 αποφάσισαν να χωρίσουν, διατηρώντας άψογες σχέσεις και μετά το διαζύγιό τους.

Ένας από τους μεγάλους έρωτες της ζωής της, όπως έχει η ίδια δηλώσει, ήταν ο Αντώνης Τρίτσης, με τον οποίο αρραβωνιάστηκε, αλλά δεν πρόλαβαν να ενώσουν τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά του γάμου, αφού εκείνος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και απεβίωσε έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο.

Η Μιμή Ντενίση στο γάμο της με τον Σωτήρη Πολύζο το 2008 / Φωτογραφία: NDP

H Μιμή Ντενίση κι ο Σωτήρης Πολύζος γνωρίζονταν ήδη 18 χρονιά προτού αποφασίσουν να παντρευτούν το 2008. Έπειτα από τον χωρισμό τους και το διαζύγιο, ο Σωτήρης Πολύζος θα δήλωνε ότι: «Αγαπιόμαστε το έχει πει και εκείνη το έχω πει και εγώ, προφανώς δεν γίνεται πολύ πιστευτό. Δεν είναι μία αγάπη επιδερμική, μετά από τόσα χρόνια είναι βαθιά αγάπη, ριζωμένη, για εμένα είναι οικογένειά μου. Όταν χωρίσαμε δεν μιλούσαμε για κάποιους μήνες». Παρόλα αυτά, πλέον οι σχέσεις τους παραμένουν πολύ καλές.

Η μεγαλύτερη αγάπη της Μιμής Ντενίση, όμως, είναι η κόρη της, Μαριτίνα, η οποία αποτελεί πάντα προτεραιότητά της και της έχει τεράστια αδυναμία. Μαμά και κόρη περνούν ουσιαστικό χρόνο μαζί και συχνά ταξιδεύουν παρέα στον Θεολόγο -στο εξοχικό της αγαπημένης ηθοποιού-, το οποίο αποτελεί και το ησυχαστήριό της.

Η Μιμή Ντενίση με την κόρη της, Μαριτίνα το 2009 / Φωτογραφία: NDP

Για τον λόγο που αποφάσισε να υιοθετήσει παιδί, η Μιμή Ντενίση είχε δηλώσει σε συνέντευξή της ότι: «Επειδή ήμουν μια γυναίκα που δεν είχε κανένα πρόβλημα να τεκνοποιήσει, απλώς ήταν πολύ ανάποδα, ως γνωστόν τα γεγονότα στη ζωή μου... Ο άνθρωπος που αγαπούσα, ο Αντώνης (σ.σ. Τρίτσης) «έφυγε». Μετά δεν ήταν για μένα το άντε να κάνω ένα παιδί με όποιον να 'ναι και δεν υπήρξαν τόσο ουσιαστικές σχέσεις. Έτσι, έγινε τελείως τυχαία στη ζωή μου και είπα αυτό είναι καρμικό».

Η Μιμή και η Μαριτίνα Ντενίση σήμερα / Φωτογραφία: NDP

Ενώ όσον αφορά στο θέμα υιοθεσία και την κόρη της Μαριτίνα, η Μιμή Ντενίσει έχει αποκαλύψει ότι: «Πιστεύω ότι όποιος έχει ζήσει ιστορία υιοθεσίας θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά από την αρχή και να το κάνει μέρος της ζωής του από τότε που το παιδί είναι σχεδόν βρέφος, γιατί τότε δεν έχει ζήσει άλλη ζωή ούτε άλλη ιστορία και του φαίνεται φυσιολογικό. Αν αργήσεις να του το πεις το παιδί σε θεωρεί ψεύτη μετά. Δεν σε εμπιστεύεται σε κανένα τομέα. Το παιδί μου είναι το παιδί μου. Επειδή δε έχει το DNA το δικό μου δε σημαίνει κάτι. Όπως της έχω πει κιόλας εμένα είναι το παιδί μου, γιατί έφτασε μια στιγμή που αποφάσισα ότι αυτή είναι το παιδί μου. Δηλαδή, κάποια που έμεινε έγκυος τυχαία από κάποιον που ούτε ήξερε, αγαπάει το παιδί της περισσότερο; Αφού ούτε που το ήθελε. Η μητέρα πρέπει να είναι αληθινά κοντά στο παιδί, να το έχει αληθινά στη καρδιά της και είναι προτεραιότητα πάνω από τον εαυτό της, γιατί πολλές γυναίκες έχουν τη δυνατότητα μιας εγκυμοσύνης και από εκεί και πέρα άλλη βαριέται, άλλη το έχει παρατημένο, άλλη δεν το ήθελε, άλλη το χρησιμοποιεί σαν κοινωνική ασπίδα. Αυτό δε λέγεται μάνα»!

Η πλούσια καριέρα της σε θέατρο και τηλεόραση