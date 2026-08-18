Ο Βαγγέλης Γκούμας με την κάμερα του Star στο σημείο της πυρκαγιάς στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στη Σαλαμίνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 17:45, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να αναπτύσσονται άμεσα στην περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Προφητη Ηλία Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 11 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Παρά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.