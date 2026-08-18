Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας

Μετά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 18.08.26, 18:06
Ο Βαγγέλης Γκούμας με την κάμερα του Star στο σημείο της πυρκαγιάς στον Προφήτη Ηλία Σαλαμίνας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στη Σαλαμίνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 17:45, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να αναπτύσσονται άμεσα στην περιοχή.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα.

Παρά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

 

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