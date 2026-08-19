Μάρα Ζαχαρέα: Στη «Βενετία» της Πάρου για το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

«Σαν την Ελλάδα, πουθενά»

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Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα στη Νάουσα

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Τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού απολαμβάνει η Μάρα Ζαχαρέα στην αγαπημένη της Πάρο, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η διευθύντρια και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο νησί, όπου διαθέτει τη δική της κατοικία και περνά μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών. Η Πάρος αποτελεί για εκείνη έναν αγαπημένο προορισμό, στον οποίο επιστρέφει κάθε χρόνο για να ξεκουραστεί και να απολαύσει στιγμές μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Μάρα Ζαχαρέα – Τίνα Μεσσαροπούλου: Matchy-matchy στην παραλία

Μάλιστα, η ίδια δεν κρύβει την αγάπη της για το κυκλαδίτικο νησί και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τα τοπία, τα σοκάκια και τις όμορφες γωνιές που επισκέπτεται.

Αυτή τη φορά, η Μάρα Ζαχαρέα βρέθηκε στη γραφική Νάουσα, επιλέγοντας ένα από τα πιο όμορφα σημεία της περιοχής για να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα. Με φόντο τη θάλασσα και τα χρώματα του ουρανού, πόζαρε μπροστά στο κύμα, χαρίζοντας στους followers της ένα ακόμη καλοκαιρινό στιγμιότυπο από την Πάρο.

Μάρα Ζαχαρέα: «Στην Αθήνα ξεχνάμε τα χρώματα του δειλινού»

Η δημοσιογράφος, εμφανώς σε καλοκαιρινή διάθεση, θέλησε να μοιραστεί και μερικές σκέψεις για την ομορφιά του νησιού που αγαπά ιδιαίτερα. Στη νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε χαρακτηριστικά: «Έχουμε και εμείς τη δικιά μας “Βενετία” που το ηλιοβασίλεμα δε παίζεται. Σαν την Ελλάδα, πουθενά».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mara Zacharea (@marazaharea)

Η Νάουσα, με το γραφικό λιμανάκι, τα λευκά σπίτια και τη θάλασσα να πρωταγωνιστεί, αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για ακόμη ένα ηλιοβασίλεμα. Η Μάρα Ζαχαρέα φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της, γεμίζοντας τις μπαταρίες της πριν επιστρέψει στην Αθήνα και στο απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mara Zacharea (@marazaharea)

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ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
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