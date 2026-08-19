Ανδρομάχη: Παιχνίδια και αγκαλιές με τον κατάξανθο γιο της στην παραλία

«Λιώνει» για τον μικρό Γεράσιμο η τραγουδίστρια

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Η Ανδρομάχη «ψήφισε» Ιόνιο για τις καλοκαιρινές της διακοπές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανδρομάχη συνδυάζει επαγγελματική και προσωπική ζωή, φροντίζοντας τον γιο της, Γεράσιμο, που θα κλείσει τα δύο του χρόνια.
  • Απολαμβάνει διακοπές στα νησιά του Ιονίου, ποζάροντας με μπικίνι και αγκαλιάζοντας τον γιο της στην παραλία.
  • Η γέννηση του Γεράσιμου σηματοδότησε νέο κεφάλαιο στη ζωή της Ανδρομάχης, προσφέροντάς της ολοκλήρωση.
  • Προστατεύει την ιδιωτικότητα του γιου της, μοιράζεται σπάνια οικογενειακές στιγμές στα social media.
  • Οι followers της εκφράζουν θαυμασμό για τη μητρότητα της Ανδρομάχης, που λάμπει από ευτυχία.

Η Ανδρομάχη συνδυάζει με επιτυχία την επαγγελματική και την προσωπική της ζωή, η οποία είναι πλέον γεμάτη με περισσότερες ευθύνες, καθώς στο πλευρό της βρίσκεται ένας άνθρωπος που απαιτεί όλη της την προσοχή: ο γιος της. 

Η καθημερινότητά της περιλαμβάνει τραγούδι, στούντιο και ηχογραφήσεις, ενώ παράλληλα φροντίζει να μη λείψει τίποτα από τον μοναχογιό της, αισθανόμενη πιο ολοκληρωμένη από ποτέ και έχοντας βρει την απόλυτη ισορροπία!

Η τραγουδίστρια απόλαυσε διακοπές με σκάφος στα νησιά του Ιονίου, ποζάροντας με το μπικίνι της εν πλω. Παράλληλα, στις νέες της φωτογραφίες τη βλέπουμε στην αμμουδιά να αγκαλιάζει τρυφερά τον μονάκριβο γιο της, ο οποίος την κοιτάζει στα μάτια και «λιώνει».

Ανδρομάχη: Ποζάρει με γεωμετρικό μπικίνι πάνω σε σκάφος

Ο μικρός Γεράσιμος απολαμβάνει τις αγκαλιές της μαμάς του!

Ο μικρός Γεράσιμος απολαμβάνει τις αγκαλιές της μαμάς του!

Ανδρομάχη: «Είσαι το φως στη ζωή μου» – Η νέα ανάρτηση με τον γιο της

Ο μικρός Γεράσιμος ήρθε στη ζωή στις 12 Σεπτεμβρίου 2024 και σε λίγες εβδομάδες κλείνει τα δύο του χρόνια. Η γέννησή του σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της Ανδρομάχης, το πιο σημαντικό και ουσιαστικό που έχει ανοίξει έως τώρα.

Η τρυφερή μανούλα αποφεύγει τις συνεχείς αναρτήσεις με το παιδί της, προστατεύοντας έτσι την ιδιωτικότητά του. Ωστόσο, όποτε αποφασίσει να μοιραστεί κάποια οικογενειακή στιγμή, τα σχόλια στο Instagram παίρνουν... «φωτιά», με τους followers της να τονίζουν πόσο πολύ της πάει η μητρότητα.

Η Ανδρομάχη λάμπει από ευτυχία όταν βρίσκεται στο πλευρό του κατάξανθου Γεράσιμου, με τον δεσμό μητέρας και γιου να είναι στενός και αδιάρρηκτος!

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ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
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