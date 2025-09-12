«Η Έλα Μπέλλα και τα μαγικά της» έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star

Η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, «Η Έλα Μπέλλα και τα μαγικά της» έρχεται το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 12:00 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η υπόθεση:

Η Έλα Μπέλλα μαθαίνει πως ο καλύτερός της φίλος, ο Χένρι, δεν έχει πάει ποτέ σε τσίρκο, και αποφασίζει να του φτιάξει ένα! Τη μέρα, όμως, που το τσίρκο είναι έτοιμο για την παράσταση, ένα νέο παιδί, ο Τζόνι, μετακομίζει στη γειτονιά.

Ο Τζόνι έχει μια καταπληκτική ιδέα, να κάνουν μαζί με τον Χένρι ένα καθηλωτικό ποδηλατικό κόλπο. Ο Χένρι τον θαυμάζει τόσο πολύ, που η Έλα Μπέλλα νιώθει πως κινδυνεύει να χάσει τον καλύτερό της φίλο. Η αγανάκτησή της μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν ο Τζόνι δίνει στον Χένρι ένα καινούριο ποδήλατο.

Η Έλα Μπέλλα δεν μπορεί να αντέξει ούτε λεπτό παραπάνω και λέει στον Χένρι πως θα πρέπει να διαλέξει, ή αυτή ή τον Τζόνι. Στην ιδέα πως θα πληγώσει κάποιον, ο Χένρι το σκάει! Η Έλα Μπέλλα, πλέον, δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να ψάξει για τον φίλο της μαζί με τον εχθρό της, τον Τζόνι. Πρέπει, ενωμένοι, να καταφέρουν να βρουν τον Χένρι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και οι τρεις τους θα γνωρίσουν την πραγματική μαγεία της φιλίας…



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Άτλε Σολμπεργκ Μπλακσεθ, Φρανκ Μόσβολντ

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Star