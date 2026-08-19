Ιωάννα Τούνη: Το εντυπωσιακό κορμί της και ο γλυκύτατος Πάρης στις Μαλδίβες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες.
  • Πόζαρε με μαύρο μπικίνι, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.
  • Ο γιος της, Πάρης, έκλεψε τις εντυπώσεις με τρυφερά στιγμιότυπα.
  • Η παραλία και το ειδυλλιακό σκηνικό προσέφεραν το τέλειο φόντο για τις φωτογραφίες.
  • Η απόδραση αποτέλεσε μια ξεχωριστή οικογενειακή ανάμνηση.

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την απόδρασή της στις Μαλδίβες και, όπως ήταν αναμενόμενο, τα στιγμιότυπα δεν πέρασαν απαρατήρητα.

Ιωάννα Τούνη: Η συγκινητική εξομολόγηση από τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Τα σχόλια των followers της επικεντρώθηκαν τόσο στην εντυπωσιακή εμφάνισή της όσο και στον γλυκύτατο γιο της, Πάρη, που έκλεψε κι εκείνος τις εντυπώσεις.

Ιωάννα Τούνη: Το εντυπωσιακό κορμί της και ο γλυκύτατος Πάρης στις Μαλδίβες

Στα στιγμιότυπα από τον εξωτικό προορισμό, η Ιωάννα Τούνη πόζαρε με μαύρο μπικίνι, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της, ενώ χαμογελούσε στον φακό μέσα στο ειδυλλιακό σκηνικό. Η λευκή αμμουδιά, οι ψηλοί φοίνικες και τα καταγάλανα νερά των Μαλδίβων δημιουργούσαν το τέλειο φόντο για τις φωτογραφίες.

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Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ είχε ο μικρός Πάρης. Ο γιος της βρέθηκε μαζί της στην παραλία και πόζαρε πάνω στο ποδήλατο, χαρίζοντας ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο. Η παιδική του παρουσία έδωσε μια πιο οικογενειακή και ανέμελη διάσταση στις καλοκαιρινές φωτογραφίες.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι σχολίασαν την καλλίγραμμη εμφάνισή της, όμως ο μικρός Πάρης ήταν εκείνος που συγκέντρωσε πολλά από τα πιο τρυφερά σχόλια.

Η απόδραση στις Μαλδίβες αποτέλεσε έτσι μια ξεχωριστή οικογενειακή ανάμνηση, με τη μητέρα και τον γιο να απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στον τροπικό παράδεισο.

 

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