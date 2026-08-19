Αλβανία: Δολοφονήθηκε 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας σε beach bar

Συνελήφθη ένας 29χρονος - Τον βρήκαν κρυμμένο σε πορτ παγκάζ

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Κοσμος
Αλβανία: Δολοφονία 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα σε beach bar- Φέρεται να προσπάθησε να σταματήσει καβγά/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στην Αλβανία μετά από καβγά σε beach bar.
  • Δράστης είναι 29χρονος, συνελήφθη κρυμμένος σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.
  • 11 άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων δύο Τούρκων που προσπάθησαν να βοηθήσουν τον δράστη.
  • Το θύμα είχε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και βρέθηκε στην παραλία του καταστήματος.
  • Ο δράστης έχει ποινικό μητρώο στο Ηνωμένο Βασίλειο για ναρκωτικά και επικίνδυνη οδήγηση.

Ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας δολοφονήθηκε στην Αλβανία, μετά από άγριο καβγά που ξεκίνησε σε beach bar.

Δράστης φέρεται να είναι ένας 29χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να κρύβεται σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου και συνελήφθη από την αλβανική αστυνομία. Ακόμη, 11 άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση. 

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν μέσα σε μπαρ στην περιοχή Εξαμίλι, τα ξημερώματα της Τρίτης 18/8. Ο άτυχος τουρίστας μάλιστα, φέρεται να προσπάθησε να επέμβει, έτσι ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση.

Όμως, ο καβγάς συνεχίστηκε στην παραλία του καταστήματος, εκεί όπου τελικά βρέθηκε και η σορός του 20χρονου. Το θύμα έφερε τραύματα στο σώμα του από αιχμηρό αντικείμενο.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση της αλβανικής αστυνομίας και κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ο δράστης  εντοπίστηκε κρυμμένος σε πορτμπαγκάζ στην περιοχή Λεβάν. Το όχημα οδηγούσε ένας 31χρονος Τούρκος υπήκοος, με κατεύθυνση τα Τίρανα. Σε αυτό επέβαινε ακόμη ένας άντρας, 38 ετών, τουρκικής καταγωγής, σύμφωνα με τις αλβανικές αρχές. 

Οι δύο Τούρκοι φέρονται να γνώριζαν τον 29χρονο και να προσπάθησαν να τον κρύψουν για να τον βοηθήσουν να διαφύγει.

Σύμφωνα με το Albanian daily news, o 29χρονος έχει ποινικό μητρώο στο Ηνωμένο Βασίλειο.Τον Σεπτέμβριο του 2024, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης, για διακίνηση ναρκωτικών και επικίνδυνη οδήγηση.

 

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